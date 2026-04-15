فلیک: با وجود حذف، به تیمم افتخار میکنم
سرمربی آلمانی بارسلونا پس از پیروزی بیثمر مقابل اتلتیکومادرید و حذف از لیگ قهرمانان اروپا، از تلاش شاگردانش تمجید کرد و وعده داد تیم جوانش در فصل آینده قویتر بازخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک پس از برد ۲-۱ تیمش در زمین اتلتیکومادرید اما حذف از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، با وجود غم از دست دادن صعود، از عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد و گفت: «ناامید هستیم، چون فرصت داشتیم نتیجه را ۰-۳ کنیم، اما گل خوردیم. موقعیتهای زیادی داشتیم که به گل تبدیل نشدند. در مجموع تیم فوقالعاده کار کرد.»
او درباره عملکرد فنی بارسا ادامه داد: «حتی با یک بازیکن کمتر هم بازی خوبی انجام دادیم. واقعاً به بازیکنانم افتخار میکنم. جزئیات کوچک سرنوشت را تعیین کردند. باید بپذیریم که شانس زیادی نداشتیم اما تلاشمان تحسینبرانگیز بود.»
فلیک در مورد روند کلی تیم و آینده گفت: «در نیمه اول میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم. ما استحقاق حضور در نیمهنهایی را داشتیم، اما حالا باید تمرکزمان را روی قهرمانی لالیگا بگذاریم. مسیر درستی را طی میکنیم، باید ادامه دهیم و از این تجربه درس بگیریم. این تیم جوان است و فصل آینده قدرتمندتر برمیگردد.»
او درباره داوری پرونده را مختومه کرد و گفت: «نمیخواهم درباره داوری صحبت کنم، چون چیزی را تغییر نمیدهد.»
مربی آلمانی در پایان به آیندهای روشن اشاره کرد: «فوتبال همین است؛ باید یاد بگیری و بهتر شوی. ما باور داشتیم که میتوانیم نتیجه را برگردانیم و حالا باید تمام تمرکزمان را روی لالیگا بگذاریم. فقط مهم است که قهرمان شویم، نه زمانش.»