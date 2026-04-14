ربیعی: پنالتی مانند آب یخ بر پیکر تیم بود/ با شرایطی که داشتیم، جانانه کار کردیم
سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در صحنه پنالتی، یک رقابت برای تصاحب توپ شکل گرفت و VAR بسیار سختگیرانه تصمیم گرفت. با شرایطی که ما داشتیم، آن پنالتی مانند آب یخ بر پیکر تیم بود.
به گزارش ایلنا، محمد ربیعی در نشست خبری پس از دیدار برابر شباب الاهلی امارات اظهار داشت: خسته نباشید میگویم به هر دو تیم و به بازیکنان خودم هم خدا قوت میگویم. با شرایطی که داشتیم، جانانه کار کردیم و با نظم، بهویژه در نیمه اول، بازی کردیم. تیم ما در این دیدار با شرایط خاصی روبهرو بود؛ ۴۰ روز تمرین نداشتیم، مسیر طولانی را طی کردیم و تنها دو جلسه تمرینی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: تلاش کردیم بازی را مدیریت کرده و با استراتژی درست پیش برویم. در نیمه اول عملکرد خوبی داشتیم و چندین موقعیت را از دست دادیم که حقمان گل بود. نیمه دوم نیز با همان ریتم ادامه پیدا کرد تا اینکه در یک صحنه فاصلهای بین خطوط ایجاد شد و دروازهبان ما اخراج شد. برای تیمی که ۱۰ نفره شده و از نظر بدنی هم شرایط ایدهآلی ندارد، ادامه بازی بسیار سخت است.
ربیعی خاطرنشان کرد: پس از اخراج، فشار بازی افزایش پیدا کرد و داور یک پنالتی بسیار سختگیرانه اعلام کرد که روند بازی را تغییر داد. در حالی که بازی یک بر صفر بود، تلاش کردیم به مسابقه برگردیم و در ۱۵ دقیقه پایانی ریسک کردیم تا بازی را به تساوی بکشانیم، اما حریف از فضای پشت دفاع استفاده کرد و به گلهای بیشتری رسید.
وی افزود: از تمامی اعضای تیم و بازیکنانم تشکر میکنم. آنها در این شرایط سخت، با تمام وجود تلاش کردند، جنگیدند و انرژی گذاشتند. اگر شرایط اینگونه نبود، قطعاً نتیجه متفاوتی رقم میخورد. همچنین به تیم حریف بابت پیروزی تبریک میگویم.
سرمربی تراکتور درباره تأثیر تصمیمات داوری در روند بازی گفت: قطعاً تأثیرگذار بود. درباره درست یا غلط بودن تصمیمات صحبتی نمیکنم و کارشناسان باید نظر بدهند. در صحنه پنالتی، یک رقابت برای تصاحب توپ شکل گرفت و VAR بسیار سختگیرانه تصمیم گرفت. با شرایطی که ما داشتیم، آن پنالتی مانند آب یخ بر پیکر تیم بود.
ربیعی در پایان گفت: از تمامی هواداران و مردم ایران تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که نتوانستیم پیروز شویم، اما بدانند که بازیکنان ما تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم انجام دادند.