ربیعی: پنالتی مانند آب یخ بر پیکر تیم بود/ با شرایطی که داشتیم، جانانه کار کردیم

به گزارش ایلنا، محمد ربیعی در نشست خبری پس از دیدار برابر شباب الاهلی امارات اظهار داشت: خسته نباشید می‌گویم به هر دو تیم و به بازیکنان خودم هم خدا قوت می‌گویم. با شرایطی که داشتیم، جانانه کار کردیم و با نظم، به‌ویژه در نیمه اول، بازی کردیم. تیم ما در این دیدار با شرایط خاصی روبه‌رو بود؛ ۴۰ روز تمرین نداشتیم، مسیر طولانی را طی کردیم و تنها دو جلسه تمرینی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم بازی را مدیریت کرده و با استراتژی درست پیش برویم. در نیمه اول عملکرد خوبی داشتیم و چندین موقعیت را از دست دادیم که حق‌مان گل بود. نیمه دوم نیز با همان ریتم ادامه پیدا کرد تا اینکه در یک صحنه فاصله‌ای بین خطوط ایجاد شد و دروازه‌بان ما اخراج شد. برای تیمی که ۱۰ نفره شده و از نظر بدنی هم شرایط ایده‌آلی ندارد، ادامه بازی بسیار سخت است.

ربیعی خاطرنشان کرد: پس از اخراج، فشار بازی افزایش پیدا کرد و داور یک پنالتی بسیار سختگیرانه اعلام کرد که روند بازی را تغییر داد. در حالی که بازی یک بر صفر بود، تلاش کردیم به مسابقه برگردیم و در ۱۵ دقیقه پایانی ریسک کردیم تا بازی را به تساوی بکشانیم، اما حریف از فضای پشت دفاع استفاده کرد و به گل‌های بیشتری رسید.

وی افزود: از تمامی اعضای تیم و بازیکنانم تشکر می‌کنم. آن‌ها در این شرایط سخت، با تمام وجود تلاش کردند، جنگیدند و انرژی گذاشتند. اگر شرایط این‌گونه نبود، قطعاً نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. همچنین به تیم حریف بابت پیروزی تبریک می‌گویم.

سرمربی تراکتور درباره تأثیر تصمیمات داوری در روند بازی گفت: قطعاً تأثیرگذار بود. درباره درست یا غلط بودن تصمیمات صحبتی نمی‌کنم و کارشناسان باید نظر بدهند. در صحنه پنالتی، یک رقابت برای تصاحب توپ شکل گرفت و VAR بسیار سختگیرانه تصمیم گرفت. با شرایطی که ما داشتیم، آن پنالتی مانند آب یخ بر پیکر تیم بود.

ربیعی در پایان گفت: از تمامی هواداران و مردم ایران تشکر می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم پیروز شویم، اما بدانند که بازیکنان ما تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم انجام دادند.

