تساوی تراکتور و شباب الاهلی در نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و شباب الاهلی امارات با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، از ساعت 18:15 امروز (سه شنبه) در ورزشگاه امیر عبدالله بن فیصل شهر جده عربستان به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید. 

دو تیم بازی نسبتاً پایاپایی را به نمایش گذاشتند و فقط در چند صحنه تراکتوری‌ها با شوت از راه دور شانس خود را برای باز کردن دروازه شباب الاهلی امتحان کردند که از کنار دروازه به بیرون رفت.

ترکیب  تراکتور : علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویج، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک.

ترکیب شباب الاهلی: حامد عبدالله، بوغدان پلانیچ، ویکتور رنان، ریکلمه، کائونان سانتوس، سعید عزت اللهی، برنو کاسکاردو، عادل الامیری، گیلهریمه، سردار آزمون و یوری سزار.

داور: یوسوکه آراکی از ژاپن

 

