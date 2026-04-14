کمپانی: به هیچ وجه فریب رئال مادرید را نمیخوریم
ونسان کمپانی در نشست خبری بازی با رئال مادرید تاکید کرد که بدون توجه به پیروزی بازی رفت قدم در میدان خواهند گذاشت.
به گزارش ایلنا، سرمربی بایرن پیش از دوئل با رئال مادرید در دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. بایرن در بازی رفت 1-2 پیروز میدان شد و فردا در خانه دست بالاتر را برای صعود دارد.
چرا امروز با دروازههای کوچک تمرین کردید؟
خب، بحث اندازه دروازه نیست، بلکه موضوع شدت تمرین است. هدف این بود که بازیکنان در شرایطی شبیه به هرجومرج بازی کردن را یاد بگیرند. ما به آن «فعالسازی» میگوییم.
مهمترین نکته برای بازی فردا چیست؟
سوال سختی است، چون عوامل زیادی دخیل هستند. میتوانیم از کیفیتهای فردی، کار تیمی، شدت بازی، تعهد و قدرت تحمل فشار صحبت کنیم. حتی داور هم میتواند تعیینکننده باشد که البته امیدوارم اینطور نشود. هر جزئیاتی میتواند حیاتی باشد، اما برای ما مهمترین چیز این است که از نظر جسمی و ذهنی آماده باشیم. خوب تمرین کردهایم و مشخصاً برای بازی فردا هیجان زیادی داریم.
آیا احتمال محرومیت بازیکنان برای نیمهنهایی (در صورت دریافت کارت زرد) روی کار شما اثر میگذارد؟
اوه! میتوانیم بعداً در این باره صحبت کنیم؟ (میخندد). فعلاً هیچ اهمیتی ندارد. اما اگر بخواهم درباره سال آینده صحبت کنم، به نظرم محرومیت با تنها سه کارت زرد، در این مراحل خیلی محدودکننده است. وقتی به یکچهارم میرسید، چیدن ترکیب برایتان سخت میشود و یک تصمیم ناعادلانه میتواند رویاهای شما را نابود کند. این قانون که با سه زرد محروم شوید کمی سختگیرانه است و شاید برای فصل بعد نیاز به تغییر داشته باشد، اما برای بازی امروز تأثیری ندارد.
آیا گنابری آماده است؟
بله، او خوب است. توانستیم او را به شرایط بازی برسانیم. او مقابل سنت پائولی استراحت کرد. تصمیمگیری همیشه سخت است، اما فردا همه در دسترس خواهند بود. ما فرآیندهای خودمان را داریم و برای فردا بسیار امیدواریم. میخواهیم پیروز شویم و نشان دهیم میتوانیم همان چیزی را ارائه دهیم که هواداران از ما انتظار دارند. برای حریف احترام قائلیم، اما این تیم باید با این هدف وارد زمین شود که با اعتمادبهنفس برای پیروزی بجنگد.
با نگاهی به بازی رفت، بیشتر نیمه اول را آنالیز کردید یا نیمه دوم را؟
در بازی رفت ما هم میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم، نه فقط رئال مادرید. درست است که آنها در نیمه دوم بهتر شدند و آن ۴۵ دقیقه میتواند به آنها اعتمادبهنفس بدهد، اما ما در نیمه اول حس بسیار خوبی داشتیم و من معتقدم هنوز هم میتوانیم عملکرد بهتری ارائه دهیم. پیروزی در برنابئو به شما اعتمادبهنفس میدهد، اما حالا باید در آلیانز ثابت کنید که میتوانید حتی بهتر بازی کنید. آنها با کیفیتی که دارند و سرعتی که از آن بهره میبرند، میتوانند بسیار خطرناک باشند، اما فکر میکنم باید روی خودمان تمرکز کنیم و ببینیم چطور میتوانیم راهکارهای لازم را پیدا کنیم.
آیا موسیالا میتواند بازی کند؟
همه چیز به شکل مثبتی پیش میرود. توضیح تمام جزئیات سخت است؛ مثلاً چیزهایی که هر روز میبینیم یا صحبتهایی که روزانه با او داریم، اما مسیر درست است. درباره ترکیب فردا چیزی نمیگویم. حس ما این است که او در مسیر درستی قرار دارد و به ریتم ورزشی لازم خواهد رسید تا همان موسیالایی را ببینیم که همه انتظارش را داریم. اما بیایید آرام و صبور باشیم. در آینده خواهیم دید که او چه زمانی میتواند هر ۳-۴ روز یکبار بازی کند. او در ماههای اخیر پیشرفت زیادی داشته و نباید فراموش کنیم که بازیکن بسیار مهمی است. او از نظر ذهنی رشد کرده و حالش بهتر است. وضعیت او به من حس خوبی میدهد؛ تقریباً ۱۰۰ درصد آماده است.
فردا چه انتظاری از جو آلیانز دارید؟ و آیا گنابری توان ۹۰ دقیقه بازی را دارد؟
من اینجا به عنوان رقیب بازی کردهام و میدانم این استادیوم چه پتانسیلی دارد. گنابری در دسترس است و میتواند ۹۰ دقیقه بازی کند، اما او اخیراً دقایق زیادی در زمین بوده و مشخص است که ریسک نخواهیم کرد. هیچ غایبی نداریم؛ هر بازیکنی که در دسترس است میتواند فیکس باشد و ۹۰ دقیقه بازی کند. یک آرزو هم دارم: اینکه فردا تمام هواداران را کنار خودمان داشته باشیم، چون آنها حمایتی را که نیاز داریم به ما میدهند.
آیا اولیسه یکی از بهترینهای جهان است؟
همه داریم میبینیم که او در سطح بسیار بالایی بازی میکند. مطمئنم روزی بهترین خواهد شد، اما در حال حاضر در مسیر درستی قرار دارد و در سطحی باورنکردنی و جزو بهترینهاست. اما میدانم اگر الان بگویم او بهترین است چه اتفاقاتی (در رسانهها) میافتد، پس بهتر است درباره عملکردش در ۱۸ ماه اخیر صحبت کنیم. امیدوارم همین روند را حفظ کند.
نظرتان درباره حضور اولین سرمربی زن در بوندسلیگا چیست؟
خیلی خوشحالم. این یک لحظه کلیدی است. او هم یک مربی است و باید همینطور با او رفتار کرد؛ باید این موضوع را عادیسازی کنیم. اما مشخص است که او راه را باز میکند و الگویی برای دختران دیگر میشود. این یک اتفاق بسیار مهم است و برای او آرزوی موفقیت دارم. تنها چیزی که میگویم این است که نسبت به او صبور باشیم، چون شغل مربیگری به صبر نیاز دارد. امیدوارم با او مثل یک مربی رفتار شود.
نظرتان درباره تمجیدهایی که از شما میشود چیست؟
بله، اما خیلی نگرانش نیستم. نباید به این هایپ و جنجالهای رسانهای اهمیت زیادی داد. نه دو سال پیش بایرن بدترین تیم بود و نه الان بهترین است. از حرفهای مردم سپاسگزارم، اما این تمجیدها میتواند خطرناک باشد. در هر صورت، تمرکز من فقط روی بازی فرداست.
آیا به خاطر تاریخچه و ابهت رئال مادرید، حرف خاصی به بازیکنان در رختکن میزنید؟
من همیشه تأکید میکنم که احترام زیادی برای آنها قائلیم. در برنابئو هم گفتم و باز هم تکرار میکنم. ما برای بهترین نسخه رئال مادرید آمادهایم و مطمئناً وضعیت فعلی آنها منعکسکننده توانایی واقعیشان نیست. واقعیت این است که آنها یکی از بهترین تیمهای جهان هستند. اما اگر به تاریخچه تیمهایی مثل بارسلونا، لیورپول، اتلتیکو، پاریس و آرسنال نگاه کنید، هر کدام داستانهایی برای گفتن در مقابل آنها دارند. ما هم اخیراً به آنها باختیم، اما من روی کاری تمرکز میکنم که فردا برای بردن آنها باید انجام دهیم. هیچ ارتباطی با مسائل دیگر یا گذشته برقرار نمیکنم. معتقدم میتوانیم پیروز شویم و بعد از آن، شما هر چه دوست داشتید بنویسید.
فکر میکنید بازی فردا مشابه بازی رفت باشد؟
معتقدم نتیجه بازی رفت نتیجه خوبی بود و تمام. به این فکر نمیکنم که آیا آنها را زنده نگه داشتیم یا اینکه نویر بهترین بازیکن بود. آن نتیجه به ما اجازه میدهد فردا در خانه با فکر پیروزی بازی کنیم. تمام تمرکز ما روی همین است. ما یک مزیت کوچک داریم، اما نه چیزی بیشتر. بازی سختی خواهد بود و هیچ چیز هنوز تمام نشده است. حس میکنم برای بازی فردا میتوانیم حتی بهتر هم بشویم.