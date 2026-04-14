سورپرایز بایرن علیه رئال مادرید

به گزارش ایلنا، این هافبک ملی‌پوش آلمانی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیتی که به دلیل شکستگی نازک‌نی در تابستان گذشته برایش ایجاد شده بود، حالا به شرایط بهتری رسیده و نقش پررنگ‌تری در تیم پیدا کرده است. در همین حال، وضعیت سرژ گنابری به دلیل ناراحتی از ناحیه زانو همچنان نامشخص است و همین موضوع می‌تواند راه را برای حضور موسیالا در ترکیب اصلی هموار کند.

موسیالا در آخرین دیدار بوندس‌لیگا مقابل سنت پائولی که با پیروزی ۵ بر صفر بایرن همراه شد، عملکردی درخشان داشت؛ او گل نخست تیمش را با ضربه سر به ثمر رساند، یک پاس گل داد و عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. این نمایش باعث افزایش اعتماد کادر فنی به هدایت ونسان کمپانی شده است.

در آستانه تقابل با رئال مادرید، در صورتی که گنابری به موقع به آمادگی نرسد، موسیالا گزینه نخست برای حضور در پست هافبک تهاجمی خواهد بود. این بازیکن نیز احساس می‌کند به فرم ایده‌آل خود نزدیک شده و می‌تواند نقشی بسیار تاثیرگذارتر نسبت به دیدار رفت در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ایفا کند؛ مسابقه‌ای که در آن تنها دقایق پایانی فرصت حضور در زمین را داشت.

با این حال، تصمیم نهایی درباره ترکیب اصلی بایرن، پس از آخرین جلسه تمرینی و ارزیابی کامل شرایط بازیکنان توسط کادر فنی اتخاذ خواهد شد.

