تعلیق مسابقات فوتبال تهران تا اطلاع ثانوی

تعلیق مسابقات فوتبال تهران تا اطلاع ثانوی
نشست مسئولان هیئت فوتبال تهران درباره ازسرگیری تمرینات و مسابقات برگزار شد و در نهایت تصمیم گرفته شد تا پیش از دریافت مجوز قطعی، هیچ رقابتی در سطح استان انجام نشود.

به گزارش ایلنا،  نشست مسئولان هیئت فوتبال استان تهران با حضور سید میرشاد ماجدی رئیس هیئت، مجید محمدی نایب‌رئیس، غلامرضا جباری دبیرکل و علی فیض‌الله‌زاده مدیر حوزه ریاست، با محوریت بررسی شرایط صدور مجوز آغاز دوباره تمرینات و رقابت‌های فوتبال استان برگزار شد.

در این جلسه ابعاد مختلف مربوط به ازسرگیری فعالیت‌ها با توجه به شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع‌بندی نظرات، مقرر شد تا زمان صدور مجوز رسمی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، هیچ مسابقه‌ای در سطح فوتبال استان برگزار نشود و فعالیت‌های ورزشی در حالت تعلیق باقی بماند.

مسئولان هیئت فوتبال تأکید کردند این تصمیم با هدف حفظ سلامت و امنیت خانواده فوتبال استان اتخاذ شده است. میرشاد ماجدی نیز ضمن اعلام آمادگی کامل هیئت برای برگزاری مسابقات در صورت دریافت مجوزهای لازم، بر اهمیت رعایت پروتکل‌ها و هماهنگی با نهادهای مربوطه تأکید کرد.

 

