به گزارش ایلنا، باشگاه آلمانی در آستانه جدال سرنوشت‌ساز چهارشنبه شب در مرحله برگشت یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، بیانیه‌ای را خطاب به هواداران پرشور خود منتشر کرد.

بایرن مونیخ در صدد است تا ورزشگاه آلیانتس آرنا را به یک جهنم سرخ تبدیل کند. این چهارشنبه رقابت بازگشت در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان بایرن مونیخ و رئال مادرید به انجام می‌رسد؛ مسابقه‌ای که با در نظر گرفتن برد ۲ بر ۱ باواریایی‌ها در نبرد رفت، حساسیت‌های مضاعفی پیدا کرده است.

در همین راستا، این باشگاه بزرگ آلمانی ویدئویی را در پلتفرم‌های اجتماعی خود با نقش‌آفرینی جاشوا کیمیش، یکی از کاپیتان‌های تیم، به اشتراک گذاشته است که در آن از تمامی طرفداران درخواست می‌کند سکوهای آلیانتس آرنا را به رنگ یکدست قرمز درآورند.

این ستاره ملی‌پوش آلمانی در پیام خود بیان می‌کند: «سلام به همگی! ما به حساس‌ترین مقطع فصل نزدیک می‌شویم. بازیکنان، هواداران، همه ما رویای چنین مسابقاتی را داریم. به همین خاطر به شما احتیاج داریم؛ ما با تمام وجودمان وارد زمین می‌شویم و تا جایی که در توان داریم تلاش می‌کنیم. همگی قرمز بپوشید و بیایید در کنار هم هر چه در توان داریم بگذاریم. موفق باشید!»

