به گزارش ایلنا، تیم لیورپول سه‌شنبه شب در جریان بازی‌های برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در ورزشگاه آنفیلد و با تکیه بر توان هواداران خود، در نبردی جذاب مقابل پاری سن ژرمن صف‌آرایی می‌کند؛ این دیدار در حالی برگزار می‌شود که نتیجه بازی رفت ۲ بر ۰ به نفع پاریسی‌ها رقم خورده و تیم آرنه اشلوت برای جبران این شکست مأموریت دشواری را بر عهده دارد.

قرمزهای آنفیلد روز شنبه با پیروزی ۲ بر ۰ خانگی برابر فولام در لیگ برتر، توانستند به زنجیره سه باخت پشت‌سرهم خود پایان دهند، موفقیتی که برای آن‌ها حیاتی بود.

با این وجود، آن‌ها برای زنده نگه داشتن شانس صعود، باید روز سه‌شنبه نمایشی بسیار قدرتمندتر از خود نشان دهند. لیورپول در خاک فرانسه خوش‌اقبال بود و برای فرار از یک باخت سنگین‌تر، به واکنش‌های درخشان سنگربان خود، گئورگی مامارداشویلی و البته هدر رفتن موقعیت‌های تیم پاریسی چشم دوخت.

اکنون اشلوت باید مسیری بیابد تا قدرت تهاجمی تیمش را بدون ایجاد شکاف در ساختار دفاعی افزایش دهد. استفاده دوباره از چیدمان محبوب او، یعنی ۱-۳-۲-۴، می‌تواند به سود آن‌ها باشد و این فرصت را ایجاد کند که محمد صلاح در نقش وینگر به بازی گرفته شود؛ تصمیمی که احتمالاً سدی در برابر نفوذهای تهاجمی مدافعان کناری پی‌اس‌جی، یعنی اشرف حکیمی و نونو مندز، خواهد بود.

در سمت مقابل، پاری سن ژرمن با استراحتی مناسب به این بازی رسیده است، چرا که رقابت آن‌ها در لیگ یک مقابل لانس عقب افتاد. آن‌ها در آخرین حضورشان در ورزشگاه لیورپول برنده بوده‌اند و قادرند از میل تهاجمی میزبان به سود خود استفاده کنند.

مهره‌هایی مثل عثمان دمبله، دزیره دوئه و خویچا کواراتسخلیا در حملات سریع و ضد‌حملات توانایی ایجاد خطر بالایی دارند. پاریسی‌ها نباید اجازه دهند کنترل توپ و میدان در اختیار لیورپول بماند. ثبت یک گل زودهنگام توسط تیم میزبان می‌تواند مسیر این تقابل را به کلی دگرگون کند.

ترکیب احتمالی لیورپول: مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک، کرکز، گراونبرخ، سوبوسلای، ویرتز، انگوموها، صلاح و اکیتیکه.

ترکیب احتمالی پاری‌سن‌ژرمن: سافونوف، نونو مندز، پاچو، مارکینیوش، اشرف حکیمی، ژوائو نوس، ویتینیا، وارن زئیر امری، دوئه، دمبله و کواراتسخلیا.

انتهای پیام/