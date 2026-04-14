پاسخ باشگاه پرسپولیس به غیبت سروش رفیعی و میلاد محمدی

به گزارش ایلنا، تمرینات پرسپولیس برای آغاز دوباره رقابت‌های فوتبال ایران در حالی دنبال می‌شود که سروش رفیعی و میلاد محمدی همچنان غایب هستند. محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه، که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت، درباره وضعیت این دو بازیکن و دیدگاه باشگاه نسبت به ادامه لیگ توضیحاتی ارائه کرد.

خلیلی درباره بلاتکلیفی ادامه مسابقات گفت: «جلسه‌ای بین مدیران باشگاه‌ها، سازمان لیگ و فدراسیون برگزار شد و قرار است طی چند روز آینده نتیجه نهایی اعلام شود. هنوز هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد. موضع پرسپولیس اما مشخص است؛ از ابتدا گفتیم که آماده حضور در مسابقات هستیم، چون اعتقاد داریم حق باشگاه است که نماینده ایران در آسیا از دل مسابقات رسمی و در زمین تعیین شود. تعیین قهرمان با ۶۰–۷۰ درصد بازی‌ها اجحاف در حق تیم‌هایی است که شانس قهرمانی دارند.»

او ادامه داد: «خواسته ما ادامه لیگ است. حتی پیشنهاداتی درباره برگزاری چندجانبه تیم‌های بالای جدول مطرح شده، اما ما برای هر مدلی آماده‌ایم. تمرینات با بازیکنان ایرانی آغاز شده و آقای کریم باقری زحمت کار را می‌کشد. با کادر خارجی هم در ارتباط هستیم و برنامه‌ها از سوی آقای اوسمار ارسال و توسط کادرفنی اجرا می‌شود.»

خلیلی درباره غیبت برخی بازیکنان گفت: «روز چهارشنبه اعلام کردیم همه بازیکنان شنبه ساعت سه در تمرین حاضر باشند. طبق معمول چند نفر غایب داشتیم؛ سروش رفیعی، میلاد محمدی، آقای براجعه و محمدحسین صادقی. صادقی با تأخیر اضافه شد چون مسیر طولانی داشت و مجبور بود زمینی سفر کند. براجعه دچار مصدومیت شده و پزشک تیم پیگیر وضعیت اوست. میلاد و سروش هم به‌زودی به تمرینات برمی‌گردند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت مالی باشگاه اشاره کرد: «با حمایت‌های بانک شهر و پیگیری‌های آقای حدادی، از نظر پرداخت‌ها در شرایط خوبی هستیم. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پرداختی داشتیم و برخی بازیکنان ۶۵ درصدی هستند. شب عید تسویه آکادمی، بانوان و کارمندان انجام شد و چک‌های بازیکنان نیز پاس شده است.»

خلیلی درباره شرایط میلاد محمدی نیز توضیح داد: «با میلاد صحبت کردم. یک سوءتفاهم مالی مربوط به سال گذشته وجود داشت که به او گفتم بهتر است رو در رو با بخش مالی یا با من و مدیرعامل صحبت کند تا برطرف شود. خودش هم قانع شد که سوءتفاهم بوده.»

او درباره بازگشت میلاد به تمرین گفت: «این تصمیم شخصی اوست، اما صحبت آخرمان مثبت بود. به میلاد گفتم بازیکن ملی باید در تمرینات تیم حاضر باشد. این مسائل حل شدنی است، اما شرایط تمرین گروهی و مسابقه با تمرین انفرادی قابل مقایسه نیست.»

