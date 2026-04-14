به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا برای تراکتور به نقطه‌ای رسیده که همه معادلات قبلی را به هم زده است تیمی که با نمایش‌های امیدوارکننده از مرحله گروهی عبور کرد حالا نه از امتیاز میزبانی خبری دارد و نه از ریتم مسابقه‌ای که بتواند روی آن تکیه کند

سرخ‌پوشان تبریزی در حالی وارد این مسابقه می‌شوند که نزدیک به پنجاه روز از فضای رقابتی دور بوده‌اند و تمرینات این تیم تنها در روزهای اخیر شکل جدی به خود گرفته است این در حالی است که طبق برنامه قبلی قرار بود تراکتور در بازی برگشت و با اتکا به هوادارانش تکلیف صعود را مشخص کند اما حالا همه چیز به یک بازی در خاک عربستان خلاصه شده است

در سوی دیگر شباب‌الاهلی قرار دارد تیمی که اگرچه در جدول مرحله گروهی پایین‌تر از تراکتور ایستاد اما در یک آمار مهم هرگز برابر تیم‌های ایرانی شکست نخورده است همین رکورد باعث شده تا نماینده امارات با اعتماد به نفس بالاتری پا به این میدان بگذارد

نکته قابل توجه این است که دو تیم شش ماه قبل نیز برابر هم قرار گرفتند جایی که تراکتور با وجود ده نفره شدن توانست در زمین حریف به تساوی برسد نتیجه‌ای که نشان می‌دهد فاصله فنی دو تیم چندان زیاد نیست اما شرایط امروز زمین تا آسمان با آن مسابقه تفاوت دارد

حضور چهره‌هایی مانند سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب شباب‌الاهلی به این مسابقه رنگ و بوی متفاوتی داده است بازیکنانی که شناخت دقیقی از فوتبال ایران دارند و می‌توانند در بزنگاه‌ها سرنوشت بازی را تغییر دهند

در مقابل تراکتور امیدوار است با همان روحیه جنگندگی و انسجامی که در مرحله گروهی نشان داد این بار هم معادلات را بر هم بزند آماری که می‌گوید این تیم در تقابل با نمایندگان امارات تنها یک بار شکست خورده می‌تواند نقطه اتکای ذهنی شاگردان این تیم باشد

با این حال واقعیت این است که تراکتور برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر آسیا باید از مجموعه‌ای از چالش‌ها عبور کند چالش‌هایی که فقط به کیفیت فنی محدود نمی‌شود بلکه آمادگی بدنی تمرکز ذهنی و مدیریت لحظات حساس را هم در بر می‌گیرد

این مسابقه برای تراکتور فقط یک بازی نیست بلکه آزمونی است میان رؤیای ثبت بهترین نتیجه تاریخ باشگاه و خطر حذف در شرایطی که شاید کمترین شباهت را به عدالت فوتبالی داشته باشد حالا همه چیز به نود دقیقه‌ای گره خورده که می‌تواند مسیر آینده این تیم در فوتبال آسیا را تغییر دهد.

