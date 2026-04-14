حمایت تمامقد برلین از اولین سرمربی زن بوندسلیگا / به او صددرصد اعتماد داریم
مدیر ورزشی یونیون برلین با جنونآمیز خواندن حملات علیه ماری لوئیز اتا، بر اعتماد کامل باشگاه به اولین سرمربی زن تاریخ بوندسلیگا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه یونیون برلین پس از آنکه اتا به عنوان نخستین زن هدایت یک تیم بوندسلیگایی را بر عهده گرفت، پشت او ایستاد و واکنشهای توهینآمیز که پس از این انتصاب راه افتاد را محکوم کرد.
هلدت، مدیر ورزشی باشگاه، با نقد تند از آزارهای آنلاین علیه اتا، خاطرنشان کرد که جنسیت هیچ نقشی در این انتخاب مدیریتی نداشته است. او پافشاری کرد که به جای پرداختن به دیدگاههای منسوخ، تمرکز اصلی باید روی مهارتهای مربیگری و توانایی رهبری باشد.
طبق گفته مدیر این باشگاه، آنها به توانمندیهای اتا باور کامل دارند و معتقدند انتقادهای فعلی نشاندهنده تفکری است که دیگر در فوتبال مدرن جایی ندارد.
او در وبسایت رسمی باشگاه گفت: «من شخصاً هنوز با ماری لوئیز در این مورد صحبتی نکردهام. متوجه این موضوع شدهام، اما از خواندن یا حتی قرار گرفتن در معرض چنین اراجیفی خودداری میکنم، چون برای من، این مسئله فقط درباره کیفیت است؛ کیفیت رهبری. ما ۱۰۰ درصد به "لویی" اعتماد داریم و به این انتخاب کاملاً معتقدیم.»
هلدت در ادامه افزود: «به نظرم دیوانهکننده است که در این عصر و زمانه باید با چنین مسائلی دستوپنجه نرم کنیم. ما اینجا درباره یک رهبر بسیار لایق حرف میزنیم و شک نکنید که همه در یونیون، چه روی سکوها و چه در داخل خود باشگاه، ۱۰۰ درصد پشت این تصمیم هستند و هر کاری از دستشان بربیاید انجام میدهند تا در آینده دیگر بحثی در این باره باقی نماند. این وضعیت فقط شرمآور است.»
ارتقای جایگاه اتا درست پس از قطع همکاری یونیون برلین با اشتفن باومگارت در پی نتیجه ضعیف برابر هایدنهایم رخ داد؛ نمایشی که مدیران باشگاه را به این نتیجه رساند که باید اقدامی قاطع انجام دهند.
هلدت توضیح داد: «عامل تعیینکننده در واقع عملکرد تیم در هایدنهایم بود که باعث شد همان شب چنین تصمیمی بگیریم. طبیعتاً بعد از آن با ماری لوئیز تماس گرفتیم و ایدهمان را با او در میان گذاشتیم. او بلافاصله اعلام آمادگی کرد و از اعتمادی که به او داشتیم بسیار خوشحال شد.»
او همچنین اشاره کرد: «او دوران فوقالعادهای در تیم زیر ۱۹ سال داشت، بنابراین پیش از این هم به عنوان سرمربی فعالیت کرده و باتجربه است. مزیت دیگر این است که همه ما او را میشناسیم و او هم به خوبی با فضای ما آشناست. او نیازی به راهنمایی اولیه ندارد؛ چون همه چیز را میداند. او ورزشگاه، جو، آدمها و مهمتر از همه بازیکنان را میشناسد. ما معتقدیم یک نفر زمانی میتواند واقعاً سرمربی باشد که قبلاً در این جایگاه قرار گرفته باشد و به همین دلیل، او منطقیترین انتخاب برای قدم بعدی بود.»