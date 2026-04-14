ترکیب احتمالی اتلتیکومادرید/ قلعه مستحکم سیمئونه در انتظار نابغه بارسا

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های دور برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، ورزشگاه متروپولیتانو سه‌شنبه شب کانون توجهات خواهد بود؛ جایی که اتلتیکو مادرید در حضور پرشور هوادارانش میزبان بارسلونا است. شاگردان سیمئونه با اتکا به برتری دو بر صفر بازی رفت، در پی صیانت از این نتیجه و نهایی کردن صعود خود به جمع چهار تیم پایانی مسابقات هستند.

دیگو سیمئونه بخش اعظمی از ارنج اصلی خود را برای این نبرد سرنوشت‌ساز نهایی کرده است، با این حال، یک پرسش اساسی پیرامون حساس‌ترین پست میدان یعنی خط دروازه همچنان پابرجا است.

انتخاب میان یان اوبلاک و خوان موسو به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ افت یکی و درخشش دیگری، بحث‌ها را درباره اینکه کدام‌یک باید در این مسابقه حیاتی که تمام فصل روخی‌بلانکو به آن وابسته است حراست از قفس توری را بر عهده بگیرد، بالا برده است.

سنگربان آرژانتینی که مرد شماره یک تیم در کوپا دل‌ری محسوب می‌شود و شنبه پیش‌رو در فینال کوپادل‌ری برابر رئال سوسیداد نیز به میدان می‌رود، در شش تقابل اخیر لالیگا و لیگ قهرمانان به جای اوبلاک درون دروازه ایستاده و نمایشی خیره‌کننده و پیروزمندانه داشته است.

سیمئونه در آستانه این مسابقه، از افشای نام گزینه نهایی خود خودداری کرد. او در جلسات تمرینی نیز سرنخ‌های چندانی بروز نداد، اما از همان جزئیات اندک مشاهده شده، به نظر می‌آید که موسو از شانس بیشتری برای حضور در ترکیب برخوردار است.

به غیر از وضعیت دروازه‌بان، سایر مهره‌های حاضر در زمین مشخص شده‌اند و حامیان اتلتیکو امیدوارند که تمامی این بازیکنان در ایده‌آل‌ترین وضعیت بدنی و روانی باشند تا با عبور از سد بارسلونا، رویای قهرمانی در این تورنمنت را زنده نگاه دارند.

ترکیب احتمالی اتلتیکو مادرید: موسو، مولینا، لونورمان، لنگله، روجری، سیمئونه، یورنته، کوکه، لوکمن، گریزمان و خولیان آلوارز.

