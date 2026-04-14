کریم مقصر اول و آخر وداع تلخ الهلال با آسیا شد

به گزارش‌ ایلنا، این شروع گزارشی تند و گزنده علیه فوق‌ستاره فرانسوی در روزنامه «الشرق الاوسط» است که با این عنوان منتشر شده: «ستاره باسابقه فرانسوی یکی از ضعیف‌ترین نمایش‌های خود را به اجرا گذاشت و با سیل انتقادات تند هواداران مواجه شد!»

در محتوای این گزارش قید شده است: او در تقابل با السد قطر در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، یکی از بی‌فروغ‌ترین عملکردهای فنی و جسمانی‌اش را به نمایش گذاشت. وی در آن شب سیاه، با هدر دادن یک ضربه پنالتی که راهی آسمان شد، سهم بسزایی در خروج دردناک تیمش از مسابقات داشت.

اتفاقی که در کنار پنالتی از دست رفته هم‌تیمی‌اش، به وداع تلخ الهلال با رقابت‌ها منتهی شد. بر اساس داده‌های آماری، بازدهی این مهاجم میدان‌دیده ناامیدکننده توصیف شده است. وب‌سایت «سوفااسکور» با اختصاص نمره ۵.۸، او را به عنوان ضعیف‌ترین مهره میدان برگزید؛ موضوعی که موجی از اعتراضات هواداران الهلال را برانگیخت و آن‌ها بنزما را یکی از دلایل اصلی این ناکامی قلمداد کردند.

در همین اثنا، سیمونه اینزاگی، سکان‌دار الهلال، در خصوص عدم تعویض بنزما با وجود نمایش نه‌چندان مطلوب و در حالی که سلطان مندش را علیرغم بازی خوبش از زمین خارج کرد، توضیح داد: «بنزما بازیکن بزرگی است و انتظار داشتم در این مسابقه پایش به گلزنی باز شود. مندش را بیرون کشیدم و لئوناردو را وارد میدان کردم که بلافاصله پس از ورودش موفق به گلزنی شد، چرا که در جناح راست با وضعیتی بحرانی روبرو بودیم.

به همین خاطر تمبکتی را به پست دفاع راست منتقل کردم و نِوِس را به قلب خط دفاعی برگرداندم. فصل همچنان تداوم دارد و بایستی به روزهای پیش‌رو بنگریم.»

اینزاگی همچنین خاطرنشان کرد که الهلال در این نبرد، دو مهره کلیدی خود یعنی مالکوم و کالیدو کولیبالی را در اختیار نداشت و تیمش در وضعیتی اضطراری در برابر السد صف‌آرایی کرده است.

