به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش پس از معرفی رسمی به‌عنوان سرمربی جدید تیم ملی غنا، با انتشار پیامی احساس‌برانگیز به این انتخاب واکنش نشان داد. او با قدردانی از فدراسیون فوتبال غنا نوشت: «با احساس عمیقی از قدردانی، مسئولیت‌پذیری و فروتنی، این فصل جدید را در کنار تیم ملی غنا آغاز می‌کنم.»

کی‌روش که سابقه‌ای طولانی در مربیگری بین‌المللی دارد، این انتخاب را ادامه مسیر حرفه‌ای خود دانست؛ مسیری که به گفته او همواره همراه با درس‌ها، چالش‌ها و تجربه‌های ارزشمند بوده است. او تأکید کرد: «فوتبال برای من یک عمر چالش، درس و سفرهای فراموش‌نشدنی بوده است. امروز این مأموریت را با همان اشتیاق و تعهد همیشگی می‌پذیرم.»

بخش مهمی از پیام او به اتحاد و انضباط به‌عنوان ستون‌های اصلی موفقیت اختصاص داشت. کی‌روش با تمجید از تاریخ بزرگ فوتبال غنا گفت: «غنا کشوری سرشار از استعداد، غرور و روح فوتبال است. با احترام به گذشته و باور به آینده‌اش وارد این مسیر شده‌ام.»

سرمربی سابق تیم ملی ایران بر اهمیت همراهی هواداران و کار تیمی نیز تاکید کرد: «با اتحاد، انضباط و جاه‌طلبی، با هم تلاش می‌کنیم تا پاسخگوی انتظارات یک ملت بزرگ فوتبالی باشیم.»

او در پایان پیامش اعلام کرد که حضورش در غنا تنها یک شغل نیست و جنبه‌ای فراتر از آن دارد: «این فقط یک کار دیگر نیست؛ یک مأموریت است. و من آماده‌ام بار دیگر تمام تجربه و دانشم را در خدمت فوتبال و شادی مردم به کار بگیرم.»

این پیام می‌تواند برای هواداران غنا که پس از فراز و نشیب‌های اخیر به دنبال ثبات و شروعی تازه هستند، امیدبخش باشد.

