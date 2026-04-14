در آستانه نبرد با بایرن: مدافع جوان از لیست آربلوا خط خورد

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید لیست بازیکنان منتخب خود را برای تقابل در دور برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان در خانه بایرن مونیخ اعلام کرد که در این میان، خط خوردن نام رائول آسنسیو بزرگ‌ترین غافلگیری فهرست به شمار می‌رود.

این مدافع که جمعه گذشته در نبرد لالیگایی برابر خیرونا که با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت، در ترکیب ثابت حضور داشت و به صورت کامل بازی کرد، به شکلی غیرمنتظره توسط آلوارو آربلوا از لیست مسافران آلیانز آرنا کنار گذاشته شد.

این تصمیم از آن جهت تامل‌برانگیز است که هیچ خبر رسمی یا گزارش پزشکی مبنی بر آسیب‌دیدگی این بازیکن ۲۳ ساله مخابره نشده است. این غیبت جنجالی تنها شش روز پس از آن اتفاق می‌افتد که نشریه مارکا از بروز تنش و اختلاف میان او و آربلوا پرده برداشت؛ ماجرایی که گفته می‌شد حتی به عذرخواهی رسمی و علنی آسنسیو از سرمربی رئال در مقابل سایر بازیکنان در جریان تمرینات ختم شده است.

در شرایطی که همگان منتظر واکنش یا توضیحات احتمالی باشگاه هستند، گمانه‌زنی‌ها پیرامون جایگاه این بازیکن در تیم و آینده او در مادرید بالا گرفته است. از سوی دیگر، ترنت الکساندر آرنولد و آنتونیو رودیگر پس از استراحت در مسابقه روز جمعه، به جمع کهکشانی‌ها بازگشته‌اند.

تیبو کورتوا و رودریگو همچنان به دلیل جراحت دور از میادین هستند و اورلین شوامنی نیز به علت دریافت کارت زرد در دیدار رفت، محرومیت خود را سپری می‌کند.

