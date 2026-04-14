دوبازی دوستانه برای تیم ملی قبل از جام جهانی
سرمربی تیم ملی ایران از احتمال برگزاری آخرین اردوی پیش از جام جهانی در ترکیه و نهایی شدن دو بازی دوستانه جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا، در حالی که وزیر ورزش اعلام کرده تصمیم نهایی درباره حضور ایران در جام جهانی برعهده دولت است، روند آمادهسازی تیم ملی همچنان ادامه دارد. امیر قلعهنویی نیز از بررسی آخرین برنامههایش برای حضور بهینه در این رقابتها سخن گفت و تأکید کرد که دو دیدار تدارکاتی دیگر تا پیش از آغاز رسمی جام در دستور کار قرار دارد.
امیر قلعهنویی درباره محل برگزاری آخرین اردوی تیم ملی توضیح داد: «احتمالاً اردو را در ترکیه برگزار کنیم. قرار بود ببینیم از بین پرتغال و اسپانیا با کدام تیم بازی میکنیم و کمپ همانجا باشد، اما حالا تنها راهحل این است که اردو را در شرایط آبوهوایی ترکیه برگزار کنیم. بین آنتالیا و آنالیا، منطقهای به نام بِلِک کمپهای بسیار خوبی دارد و اردوی نهایی را به آنجا میبریم.»
او درباره دیدارهای دوستانه اضافه کرد: «یکی دو بازی در حال نهایی شدن است. اجازه بدهید هرکدام قطعی شد اعلام کنم. یکی از آنها که در اردوی آمریکا خواهد بود مشخص است.»
قلعهنویی همچنین بازی با پورتوریکو را بهعنوان یکی از گزینههای تدارکاتی تأیید کرد و در توضیح اینکه آیا این تیم حریف مناسبی است یا نه گفت: «آخرین بازی که پشت درهای بسته است باید با ضعیفترین تیم باشد تا با شرایط برد و روحیه خوب وارد مسابقات شویم. عرفش این است که دو ۴۵ دقیقه با دو ترکیب مختلف بازی میکنیم. البته خودم همیشه دوست دارم با تیمهای بزرگ بازی کنم؛ سال ۲۰۰۷ با مکزیک بدون لژیونرها بازی کردیم و چهار گل هم خوردیم. همین بازی با نیجریه دستاورد بیشتری برایم داشت نسبت به برد ۵ گله مقابل کاستاریکا.»
سرمربی تیم ملی در پایان تأکید کرد: «از شرایط سخت نباید بهانه درست کنیم. میدانم تمام مسئولین ورزش، وزارت خارجه و فدراسیون دنبال این هستند که دو سه بازی خوب تدارک ببینند. اگر شد که عالی است، اگر هم نشد، باید بهانهتراشی کنیم؟»