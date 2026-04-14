افشای ادعای جنجالی درباره استرلینگ: دیگر توان دویدن ندارد

به گزارش ایلنا، میکوس گوکا، خبرنگار اختصاصی فاینورد در روزنامه «آلگمن داگبلاد»، در گفتگو با برنامه «فوتبال‌پرات» تایید کرد که حضور توبیاس فان‌دن‌الشوت در ترکیب اصلی یک انتخاب عامدانه بوده است؛ او توضیح داد: «او به دلیل آمادگی جسمانی و انضباط تاکتیکی‌اش در زمین حضور داشت. او عملکرد خوبی ارائه داد، اما وقتی نیاز به خلق موقعیت دارید، او یک وینگر چپ تخصصی نیست.»

آرنو ورمولن، روزنامه‌نگار «ان‌او‌اس»، بیم آن را دارد که این اتفاق به معنای پایان کار این ستاره ۳۱ ساله باشد. او معتقد است: «معجزه رخ نمی‌دهد. او آماده نبود. دوران اوج او سپری شده است. او نمی‌تواند پا به پای بقیه حرکت کند. کسب نتیجه به این معناست که بپذیرید استرلینگ جایی در ترکیب اصلی ندارد.»

کنت پرز، تحلیلگر باشگاه نیز با این دیدگاه موافق است: «اگر با این سبک بازی پیش بروید، استرلینگ حتی در بین ۱۸ بازیکن برتر تیم هم جایی ندارد. آن‌ها مشخصاً یک وینگر چپ تنومند و منضبط از نظر تاکتیکی را انتخاب کرده‌اند و استرلینگ دیگر با این ویژگی‌ها همخوانی ندارد. او نمی‌تواند بدود، در نبردهای تن‌به‌تن پیروز نمی‌شود، بنابراین در حال حاضر او حتی جزو ۱۸ نفر اصلی هم نیست.»

آرمان افساراوغلو، مفسر ورزشی نیز پیش‌تر در پادکست فوتبالی «ان‌او‌اس» اظهار داشته بود که فن‌پرسی تنها «نیمی از یک بازیکن» را در قالب استرلینگ در اختیار دارد.

همکار او، یرون السهوف، انتظار دارد که فاینورد دیگر نتواند از او استفاده کند. السهوف گفت: «به جز یک پاس عمقی تماشایی، استرلینگ هیچ دستاوردی نداشت. او دیگر توان دویدن ندارد. شما باید بجنگید، سخت تلاش کنید و منضبط فوتبال بازی کنید، اما در سطح او، این اتفاقات به سادگی رخ نمی‌دهد. فکر نمی‌کنم فن‌پرسی به این زودی‌ها او را به ترکیب اصلی بازگرداند.»

افساراوغلو از این وضعیت ابراز تاسف کرد: «نادیده گرفتن بازیکنی کلیدی مانند او دردناک است، اما این تصمیم کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. در حالی که تنها چند هفته به پایان فصل باقی مانده، بدیهی است که فن‌پرسی احساس می‌کند حتی با وجود مصدومان پرشمار، استرلینگ نمی‌تواند کمکی به او کند.»

