حمله اسطوره الهلال به اینزاگی

به گزارش ایلنا، محمد الدعایه، سنگربان افسانه‌ای فوتبال عربستان و باشگاه الهلال، در پی ناکامی این تیم مقابل السد در دور یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، با ادبیاتی تند به عملکرد کادر فنی تاخت. الهلال در این نبرد که در چارچوب مسابقات متمرکز در جده برگزار شد، پس از تساوی ۳-۳ در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضیافت پنالتی‌ها با نتیجه ۴-۲ مغلوب شد تا وداعی زودهنگام با گردونه رقابت‌ها داشته باشد.

الدعایه به شکل مستقیم فرآیند انتخاب سکان‌دار تیم را زیر سوال برد و خاطرنشان کرد: «با احترام، کسی که اینزاگی را پیشنهاد داده، اصلاً فوتبال نمی‌فهمد.» این چهره سرشناس فوتبال عربستان در ادامه افزود: «ادامه همکاری با اینزاگی یعنی نابودی الهلال و از بین رفتن هویت این تیم.»

الدعایه در بخش دیگری از اظهارات خود پافشاری کرد: «قسم می‌خورم اگر مربی دیگری بود، هم قهرمانی لیگ را به‌دست می‌آورد و هم امروز صعود می‌کرد.» او همچنین با گریزی به وضعیت فعلی تیم گفت: «اگر یک ستاره دیگر هم بخرید، باز هم خواهید دید که این الهلال مدعی و تیم واقعی نیست.»

دروازه‌بان پیشین تیم ملی عربستان در پایان با لحنی هشدارآمیز بیان کرد: «به خدا نه لیگ را می‌برید و نه حتی جام حذفی را؛ من نگران تاریخ و میراث این باشگاه هستم. با اینزاگی هیچ انتظاری از الهلال نداشته باشید.»

