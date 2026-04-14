نقشه فلیک برای درهمکوبیدن اتلتیکو در قلب مادرید
سرمربی آلمانی بارسلونا با انتخاب روبرت لواندوفسکی و فران تورس به عنوان زوج خط حمله، قصد دارد شبی جهنمی و دشوار را برای مدافعان اتلتیکو مادرید در نبرد حساس پیشرو رقم بزند.
به گزارش ایلنا، بارسلونا امشب با حساسترین پیکار فصل خود روبهرو است: تصاحب جام لیگ قهرمانان اروپا که اولویت نخست باشگاه در این دوره به شمار میرود. آبیاناریها ناگزیر به جبران مافات و باز کردن دروازه حریف هستند؛ از این رو، عناصر تهاجمی تیم با چالشی عظیم مواجه بوده و زیر فشار خردکنندهای قرار دارند.
در حالی که انتظارات به اوج خود رسیده، حضور قطعی مهره فیکس در پیشانی خط حمله در ورزشگاه متروپولیتانو به یک ابهام بزرگ و کلیدیترین سوال امشب بدل شده است.
هانسی فلیک در جریان دربی روز شنبه لالیگا در نوکمپ، به روبرت لواندوفسکی استراحت داد؛ به طوری که این گلزن باتجربه لهستانی حتی برای یک لحظه هم مقابل اسپانیول وارد زمین نشد و بازی را از روی نیمکت دنبال کرد. پرواضح بود که او برای مدیریت توان بدنی جهت حضور در نبرد امشب لیگ قهرمانان در متروپولیتانو از ترکیب کنار گذاشته شده است.
سرمربی آلمانی در تقابل با شاگردان مانوئل گونزالس، از فران تورس بهره برد که در بازیهای اخیر نیمکتنشین شده بود. این ستاره ملیپوش اسپانیایی در نقش مهاجم هدف خوش درخشید و با به ثمر رساندن دو گل از چهار گل تیمش، به تاثیرگذارترین بازیکن میدان تبدیل شد. بازیکن سابق والنسیا با این نمایش، تواناییهای خود را اثبات کرد و پس از یک دوره طولانی دوری از گلزنی که به انتهای ژانویه بازمیگشت، دوباره با تور دروازه آشتی کرد.
درخشش خیرهکننده فران تورس برابر اسپانیول، گمانهزنیها درباره ارنج اصلی امشب را تشدید کرده است. با این حال پیشبینی میشود لواندوفسکی در تقابل با اتلتیکو مادرید از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد؛ چرا که این نقشه اولیه فلیک بود. مهاجم لهستانی آمار گلزنی مطلوبتری در لیگ قهرمانان دارد و از مجموع ۱۷ گل خود، چهار بار در این تورنمنت معتبر اروپایی موفق به گلزنی شده است.
علیرغم این، نمایش بازیکن پیشین منچسترسیتی در دربی، تردیدهایی را به وجود آورده است؛ به ویژه اینکه فران تورس دومین گلزن برتر تیم محسوب میشود و تنها لامین یامال آمار بهتری نسبت به او دارد.
این دو مهاجم جدیترین شانسها برای حضور در قلب خط حمله برای بازی امشب هستند. البته هانسی فلیک انتخابهای دیگری همچون به کارگیری دنی اولمو در نقش مهاجم کاذب را هم در چنته دارد؛ تاکتیکی که پیشتر و در دیدار چند روز قبل لالیگا در همین ورزشگاه متروپولیتانو نیز از آن استفاده کرده بود.
با این حال، شواهد حاکی از آن است که در مسابقهای با این درجه از اهمیت، مربی آلمانی دست به ریسک و آزمون و خطا نخواهد زد. سرنوشت بقا در لیگ قهرمانان در میان است؛ تورنمنتی که به گفته خود او، هدف غایی بارسا است و آنها برای قهرمانی در آن دندان تیز کردهاند.