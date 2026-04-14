به گزارش ایلنا، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا بسته‌ای از دگرگونی‌های استراتژیک را برای معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره، یعنی لیگ نخبگان، ارائه داده است که کلیدی‌ترین بند آن، رسیدن شمار تیم‌های حاضر به عدد ۳۲ از دو دوره آینده است.

طبق گزارش ای‌اف‌سی، این تحولات با هدف گسترش حضور باشگاه‌ها و بهبود استانداردهای فنی رقابت‌ها در سطح آسیا طراحی شده و هم‌زمان، فرآیند رسیدن به دور حذفی را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.

بر پایه چیدمان جدید، دور گروهی لیگ نخبگان از ۲۴ تیم به ۳۲ تیم ارتقا می‌یابد و کماکان با تقسیم‌بندی برابر بین مناطق شرق و غرب، یعنی ۱۶ تیم در هر منطقه، دنبال خواهد شد.

ای‌اف‌سی تصریح کرده است که مقصود از این توسعه، ایجاد بستری وسیع‌تر برای قدرت‌های باشگاهی جهت پیکار با نخبگان قاره و نیز ارتقای ساختار حرفه‌ای در لیگ‌های سراسری کشورهاست.

با این وجود، هنوز معلوم نیست که این ۸ سهمیه اضافه شده در دو منطقه، نصیب کدام فدراسیون‌ها می‌شود و فرمول تخصیص آن چه خواهد بود. ای‌اف‌سی در دو سال اخیر تلاش کرده لیگ نخبگان را به لیگ‌های توسعه‌یافته محدود نماید.

برای نمونه در منطقه غرب، عربستان، قطر، امارات و ایران بیشترین کرسی‌ها را دارند و ازبکستان و عراق در رده‌های بعدی هستند، اما اکنون ابهام وجود دارد که آیا کشورهای سطح پایین‌تر هم صاحب سهمیه می‌شوند یا این ۴ جایگاه جدید در هر منطقه نیز به لیگ‌های معتبر می‌رسد.

در بخش دیگری از این بازنگری‌ها، متد صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی هم تغییر می‌کند که البته این مورد از فصل ۲۷-۲۰۲۶ به بعد عملیاتی خواهد شد.

بر اساس این سناریو، رده‌های اول تا ششم هر منطقه به صورت خودکار راهی یک‌هشتم نهایی می‌شوند. نکته کلیدی اینجاست که تیم‌های رتبه هفتم تا دهم از گردونه رقابت‌ها کنار نمی‌روند، بلکه به یک مرحله پلی‌آف حذفی جدید منتقل می‌شوند تا برای تصاحب بلیت‌های باقی‌مانده دور بعد بجنگند.

در این دور پلی‌آف، تیم‌هایی که جایگاه بهتری (هفتم و هشتم) داشته باشند، از حق میزبانی استفاده می‌کنند و فاتحان این نبردها، جواز حضور در یک‌هشتم نهایی را کسب خواهند کرد؛ سازوکاری که موجب می‌شود رتبه تیم‌ها تا آخرین لحظات مرحله لیگ دارای اهمیت باشد.

با این حال، به خاطر تراکم بالای مسابقات در تقویم جهانی، برپایی این مرحله پلی‌آف در فصل ۲۷-۲۰۲۶ اجرا نخواهد شد و مقرر شده در فصول آتی به جدول بازی‌ها اضافه گردد.

این اصلاحات در مجموع گویای کوشش AFC برای خلق رقابتی فراگیرتر، پرهیجان‌تر و سودآورتر از لحاظ تجاری است؛ مسیری که با افزایش گستره جغرافیایی تیم‌ها، اعتبار لیگ نخبگان آسیا را در عرصه بین‌المللی دوچندان می‌کند.

این چهار سهمیه تازه می‌تواند سرنوشت لیگ برتر ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد و احتمالاً تعداد نمایندگان ایران در لیگ نخبگان را به سه تیم برساند. هرچند که باید منتظر ماند و دید در نهایت این چارچوب به چه صورتی ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است که تمامی این مصوبات برای نهایی شدن، مستلزم تایید نهایی در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا است.

