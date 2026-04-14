فرصت استثنایی برای کیروش
پنجمین جام جهانی پیاپی در دسترس پیرمرد پرتغالی
سرمربی سابق یوزهای ایرانی با حضور در پنجمین دوره متوالی جام جهانی، در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی و ماندگار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، کارلوس کیروش با قرار گرفتن در رده دوم مربیان دارای بیشترین حضور در تاریخ جام جهانی، با رکورد بورا میلوتینوویچ صربستانی برابری میکند. این تحول بزرگ زمانی رقم خورد که فدراسیون فوتبال غنا روز دوشنبه رسماً تایید کرد این مربی پرتغالی، سکان هدایت «ستارههای سیاه» را در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در دست خواهد داشت.
در حال حاضر، کارلوس آلبرتو پریرای برزیلی با تجربه حضور در ۶ دوره جام جهانی، به تنهایی رکورددار است؛ او در سالهای ۱۹۸۲ (کویت)، ۱۹۹۰ (امارات)، ۱۹۹۴ (برزیل)، ۱۹۹۸ (عربستان)، ۲۰۰۶ (برزیل) و ۲۰۱۰ (آفریقای جنوبی) به عنوان سرمربی فعالیت کرده و در سال ۱۹۹۴ نیز طعم قهرمانی را چشیده است.
کیروش ماه گذشته و در پی ناکامی در رساندن تیم ملی عمان به مرحله نهایی پلیآف جام جهانی، از سمت خود کنار رفت، اما در آن سو، غنا نیز پس از دو باخت در دیدارهای دوستانه مقابل اتریش و آلمان در ماه مارس، اتو آدو را که موفق به کسب سهمیه جام جهانی شده بود، تنها ۷۲ روز مانده به شروع مسابقات اخراج کرد تا سرمربی سابق تیم ملی ایران را جایگزین او نماید.
در صورت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، سرمربی ۷۳ ساله و پیشین رئال مادرید برای پنجمین دوره پیاپی در این تورنمنت شرکت میکند؛ او پیش از این هدایت پرتغال را در سال ۲۰۱۰ و ایران را در دورههای ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ بر عهده داشت.
با این اتفاق، او به رکورد بورا میلوتینوویچ میرسد که در پنج دوره متوالی (مکزیک ۱۹۸۶، کاستاریکا ۱۹۹۰، آمریکا ۱۹۹۴، نیجریه ۱۹۹۸ و چین ۲۰۰۲) حاضر بود.
کیروش که متولد موزامبیک است، سابقه هدایت تیمهای ملی مصر، کلمبیا، عربستان و آفریقای جنوبی را در کارنامه دارد و در اوایل دهه ۹۰ میلادی نیز سرمربی پرتغال بوده که همچنان در بالاترین سطح فوتبال ملی دنیا فعالیت میکند.
تیم ملی غنا در گروه دوازدهم جام جهانی با تیمهای کرواسی، انگلیس و پاناما همگروه است و این بازیها از ۱۱ ژوئن آینده کلید خواهد خورد.