حتی یک بازیکن بزرگ هم در این تیم وجود ندارد

به گزارش ایلنا، ماتئوس در ستون خود در رسانه «اسکای» پیش از بازی برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین بایرن مونیخ و رئال مادرید نوشت: «من فقط مهره‌های مناسب را در رئال نمی‌بینم.»

این ستاره سابق بایرن با اشاره به نمونه‌هایی چون سرخیو راموس، تونی کروس و لوکا مودریچ خاطرنشان کرد که رئال زمانی «شخصیت‌هایی در زمین» داشت که «دیگر وجود ندارند».

او اذعان کرد که ستاره‌های امروز مادرید «سریع، پا به توپ و تکنسین‌های فوق‌العاده‌ای هستند که طبیعتاً قدرت خاصی دارند؛ همان‌طور که در بازی رفت مشهود بود».

با این حال، او یک «اما» بزرگ اضافه کرد: «با این وجود، آن‌ها دیگر همان اقتدار دهه‌های گذشته را ساطع نمی‌کنند. آن‌ها بازیکنان خوبی هستند، اما هیچ‌کدام یک آیکون نیستند؛ نه وینیسیوس، نه بلینگام، نه امباپه؛ و این همان چیزی است که رئال فاقد آن است.»

پیروزی ۲ بر ۱ بایرن در بازی رفت در مادرید، آن‌ها را به تیم محبوب برای صعود در بازی خانگی تبدیل کرده است و ماتئوس نیز با این موضوع موافق است. این پیشکسوت ۶۵ ساله هشدار داد: «اما این البته به آن معنا نیست که کار آسانی خواهد بود.»

کارل‌هاینز رومنیگه، مدیر سابق بایرن نیز اخیراً دیدگاه مشابهی را بیان کرده بود؛ او به هیچ وجه رئال را تمام شده نمی‌داند و تحت تأثیر فضای فعلی پیرامون بایرن قرار نگرفته است. به گفته ماتئوس، رئال باید از ۲۵ دقیقه پایانی بازی رفت اعتماد به نفس بگیرد، زمانی که تیم اسپانیایی قدرت گرفت و توسط کیلیان امباپه یکی از گل‌ها را جبران کرد.

جود بلینگام که تازه در پایان ماه مارس پس از مصدومیت ران به میادین بازگشته بود و تنها در نیم ساعت پایانی در مونیخ ظاهر شد، اکنون آماده فیکس شدن است. از نظر ماتئوس، این هافبک انگلیسی برای مادریدی‌ها در اولین دیدار با بایرن یک «تغییر دهنده بازی» بود.

ماتئوس خاطرنشان کرد: «اوضاع می‌تواند به سرعت تغییر کند؛ به‌ویژه اگر نویر روزی مانند آنچه در مادرید داشت، نداشته باشد.» دروازه‌بان بایرن در برنابئو با مهارها و مداخلات برجسته متعدد، نمایشی در کلاس جهانی ارائه کرد و پس از آن مورد تمجید قرار گرفت.

آخرین بازی‌های تدارکاتی لیگ در آستانه بازی برگشت، داستان متفاوتی را روایت کردند. رئال مادرید در خانه مقابل خیرونا به تساوی ۱-۱ رضایت داد و با ۹ امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونای صدرنشین در لالیگا عقب ماند. ناامیدی مادریدی‌ها پس از رد شدن درخواست پنالتی در دقایق پایانی افزایش یافت.

بایرن اما روند پیروزی‌های خود را ادامه داد. با وجود چرخش زیاد در ترکیب، باواریایی‌ها در خانه سن‌پائولی به پیروزی ۵ بر ۰ دست یافتند و سپس شکست ۱ بر ۰ بوروسیا دورتموند مقابل بایر لورکوزن را تماشا کردند تا فاصله خود را به ۱۲ امتیاز برسانند. در صورتی که دورتموند موفق به شکست هوفنهایم نشود، بایرن می‌تواند روز یکشنبه با پیروزی خانگی مقابل اشتوتگارت، قهرمانی خود را قطعی کند.

