لیگ نخبگان آسیا؛ حذف ناباورانه الهلال/ مانچینی، مچ اینزاگی را خواباند

به گزارش ایلنا، در دومین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در منطقه غرب این قاره، دوشنبه شب در شهر جده تیم الهلال عربستان رودرروی السد قطر قرار گرفت.

در 90 دقیقه وقت قانونی این بازی تساوی 3 بر 3 رقم خورد و در دو وقت اضافه 15 دقیقه‌ای نیز گلی به ثمر نرسید و تکلیف تیم صعود کننده به ضربات پنالتی کشیده شد. در این بخش تیم السد با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.

در جریان این بازی سرگئی میلینکوویچ ساویچ (29)، سالم الدوساری (55) و مارکوس لئوناردو (67) زننده گل‌های الهلال بودند. برای السد هم کلادینیو (36)، رافا موجیکا (58) و روبرتو فیرمینو (70) گل زدند.

حضور روبرتو مانچینی روی نیمکت السد و سیمونه اینزاگی روی نیمکت الهلال از جذابیت‌های این بازی بود که این دوئل با برتری مانچینی به پایان رسید.

یکی از نکات مهم این بازی خراب کردن پنالتی توسط کریم بنزما ستاره فرانسوی الهلال بود؛ بازیکنی که این فصل از الاتحاد به جمع آبی‌پوشان پیوست. ضمن اینکه روبرتو فیرمینو میز تنها بازیکن السد بود که پنالتی‌اش را از دست داد.

