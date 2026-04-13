به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی پس از دیدار با وزیر ورزش با قدردانی از مردم در ایام جنگ اظهار کرد: از مردم تشکر ویژه دارم که در این ایام «جهاد خیابانی» به راه انداختند و نقش مهمی در موفقیت کشور داشتند.

وی افزود: در دیدار با وزیر ورزش، گزارشی کامل از روند فعالیت خود در تیم ملی ارائه کردم و ایشان نیز راهنمایی‌های لازم را مطرح کردند.

سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد تیم در اردوی اخیر گفت: در این اردو چند پیام مهم به دنیا مخابره شد که شامل اقتدار، انسانیت و مظلومیت مردم ایران بود و بازتاب گسترده‌ای نیز داشت.

قلعه‌نویی درباره وضعیت لیگ برتر نیز تصریح کرد: هیچ نظری درباره برگزاری یا عدم برگزاری لیگ ندارم و هر تصمیمی که سازمان لیگ بگیرد، بر اساس آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تا روز بازی با مصر برنامه‌های تیم مشخص شده است اما کاملاً تابع فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و وزارت ورزش هستیم و امیدواریم عدالت در تصمیم‌گیری‌ها رعایت شود.

