قلعهنویی: درباره لیگ تصمیمگیر نیستم
سرمربی تیم ملی فوتبال با تأکید بر تبعیت از تصمیمات فدراسیون و سازمان لیگ گفت برنامههای تیم ملی تا دیدار با مصر مشخص شده و در چارچوب عدالت و هماهنگی پیش میرود.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از دیدار با وزیر ورزش با قدردانی از مردم در ایام جنگ اظهار کرد: از مردم تشکر ویژه دارم که در این ایام «جهاد خیابانی» به راه انداختند و نقش مهمی در موفقیت کشور داشتند.
وی افزود: در دیدار با وزیر ورزش، گزارشی کامل از روند فعالیت خود در تیم ملی ارائه کردم و ایشان نیز راهنماییهای لازم را مطرح کردند.
سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد تیم در اردوی اخیر گفت: در این اردو چند پیام مهم به دنیا مخابره شد که شامل اقتدار، انسانیت و مظلومیت مردم ایران بود و بازتاب گستردهای نیز داشت.
قلعهنویی درباره وضعیت لیگ برتر نیز تصریح کرد: هیچ نظری درباره برگزاری یا عدم برگزاری لیگ ندارم و هر تصمیمی که سازمان لیگ بگیرد، بر اساس آن برنامهریزی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تا روز بازی با مصر برنامههای تیم مشخص شده است اما کاملاً تابع فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و وزارت ورزش هستیم و امیدواریم عدالت در تصمیمگیریها رعایت شود.