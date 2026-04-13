قلعه‌نویی: حضور مردم نوعی جهاد است

قلعه‌نویی: حضور مردم نوعی جهاد است
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تجمعات شبانه پایتخت حاضر شد و از نقش مردم در شرایط اخیر کشور تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امشب در تجمعات شبانه مردم تهران حضور یافت و درباره این اتفاق گفت: «من هم مثل همه ایرانی‌ها وظیفه ملی و مذهبی داشتم که در این تجمعات شرکت کنم، چون این اقدام خودش جهاد میدانی و خیابانی است و اهمیت زیادی دارد. از همه عزیزانی که حدود چهل روز پای کار بودند و باعث اقتدار ایران و ایرانی شدند نیز تشکر می‌کنم.»

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن به پویش «جانفدا» اظهار داشت: «وظیفه ما به عنوان ایرانی این است که از تمامیت ارضی کشور دفاع کنیم.»

سرمربی تیم ملی قرار است امشب به عنوان میهمان ویژه در برنامه فوتبال برتر نیز حضور پیدا کند و در پاسخ به این سؤال که آیا خبرهای تازه‌ای برای فوتبال‌دوستان خواهد داشت، گفت: «بله، خبرهایی هست.»

 

