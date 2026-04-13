به گزارش ایلنا، دمبله در تمدید قرارداد جدید تعلل می‌کند و این موضوع شایعات خروجی شگفت‌انگیزش در پنجره نقل و انتقالات تابستانی را تقویت کرده است. این ملی‌پوش فرانسوی در حال ارزیابی گزینه‌های خود در فصل بسیار پربازده اما همراه با مصدومیت بوده است. با رسیدن مذاکرات به بن‌بست، انتقال به لیگ برتر انگلیس یا عربستان سعودی به‌ عنوان یک احتمال واقعی برای این ستاره مطرح می‌شود.

روزنامه فرانسوی اکیپ مدعی شده است که دمبله در حال حاضر از ورود به مذاکرات تمدید قرارداد با پاری‌ سن‌ ژرمن امتناع می‌کند. این بازیکن ۲۸ ساله همچنان مهره‌ای کلیدی برای لوییس انریکه باقی مانده اما این باشگاه مجبور شده است مذاکرات را متوقف کند. این برنده توپ طلا پردرآمدترین بازیکن این تیم است، همان‌طور که ویژه‌نامه حقوقی این نشریه فرانسوی نشان می‌دهد، در حالی که قرارداد فعلی او با قهرمان اروپا تا تابستان ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

دلایل متعددی پشت تمایل دمبله برای صبر کردن پیش از امضای هرگونه توافق جدید وجود دارد. او می‌خواهد سقف دستمزد این باشگاه برای فصل آینده را بداند، در حالی که زمان‌بندی نیز مسئله است چون این وینگر نمی‌خواهد درباره آینده‌اش تا پس از جام جهانی امسال صحبت کند. این رویکرد محتاطانه نشان می‌دهد او آگاه است که یک تورنمنت خوب می‌تواند اهرم فشارش را به‌ طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

علاوه بر این، تصمیم او به‌ شدت به میزان پیشروی پاری‌ سن‌ ژرمن در لیگ قهرمانان بستگی دارد. با کسب پیروزی ۰-۲ در بازی رفت مرحله یک‌ چهارم نهایی، او اکنون در حال آماده شدن برای رویارویی با لیورپول در آنفیلد در دیدار برگشت است.

