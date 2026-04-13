مجیدی: مقابل خورفکان شایسته برد بودیم
سرمربی البطائح پس از تساوی تیمش برابر خورفکان از عملکرد برخی بازیکنان ابراز نارضایتی کرد و گفت تیمش نتوانسته از موقعیتهایش بهره ببرد.
به گزارش ایلنا، تیم البطائح امارات به هدایت فرهاد مجیدی در هفته بیستودوم ادنوک لیگ برابر خورفکان به تساوی خارج از خانه رسید؛ نتیجهای که هرچند از سقوط به قعر جدول جلوگیری کرد، اما میتوانست با برد شرایط بهتری برای این تیم رقم بزند.
مجیدی پس از مسابقه از نتیجه به دست آمده ابراز نارضایتی کرد و گفت: «ما شایسته پیروزی بودیم اما برخی بازیکنان در سطح همیشگیشان نبودند و این موضوع، خصوصاً در نیمه دوم، کار را برای ما دشوار کرد.»
او با اشاره به تعویضهای انجامشده افزود: «تغییرات باعث بهبود عملکرد تیم شد، ولی نتوانستیم از فرصتهای خوبمان استفاده کنیم. خورفکان تیمی منظم و با برنامه بود.»
سرمربی البطائح تاکید کرد: «هدف ما کسب سه امتیاز بود. در روزهای آینده باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا در بازیهای باقیمانده نتایج بهتری بگیریم.»
شاگردان مجیدی اکنون با ۱۹ امتیاز در رتبه دوازدهم لیگ امارات قرار دارند و در دیدار بعدی خود مقابل العین صدرنشین کار دشواری برای دور شدن از منطقه خطر خواهند داشت.