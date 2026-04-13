ربیعی در محاصره میلیونها دلار؛
نبرد نابرابر سرمربی تراکتور با غولهای نیمکت آسیا
محمد ربیعی در حالی با تراکتور به مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا رسیده که اطراف او را مربیانی با قراردادهای چند میلیون دلاری و کارنامههای درخشان اروپایی احاطه کردهاند؛ تقابلی نابرابر که میتواند به یک شگفتی بزرگ ختم شود.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا فقط میدان رقابت بازیکنان نیست؛ اینجا جنگ نیمکتهاست. جایی که نامهایی چون سیمونه اینزاگی، روبرتو مانچینی، پائولو سوسا و جمال بلماضی با رزومههایی سنگین و قراردادهایی چند میلیون دلاری حضور دارند و در این میان، محمد ربیعی بهعنوان سرمربی تراکتور، چهرهای متفاوت در این جمع به حساب میآید.
در شرایطی که بسیاری از تیمهای عربستانی و حتی برخی باشگاههای منطقه با هزینههای سرسامآور، مربیان مطرح فوتبال جهان را به خدمت گرفتهاند، ربیعی مسیر متفاوتی را طی کرده؛ او محصول فوتبال داخلی است، بدون تجربه جدی در سطح اول اروپا، اما با شناخت دقیق از فضای فوتبال ایران و توانایی کار در شرایط محدود.
تفاوت فقط در نامها نیست؛ فاصله در امکانات و بودجه نیز چشمگیر است. مربیانی که روی نیمکت رقبای تراکتور نشستهاند، با دستمزدهایی فعالیت میکنند که در برخی موارد از کل بودجه سالانه یک باشگاه ایرانی بیشتر است. همین موضوع، تقابل ربیعی با این چهرهها را به یک نبرد نابرابر تبدیل کرده است.
با این حال، همین نابرابری میتواند بزرگترین فرصت برای سرمربی تراکتور باشد. ربیعی در شرایطی وارد این رقابت شده که فشار کمتری نسبت به رقبا دارد؛ انتظارات از او به اندازه مربیان پرآوازه نیست، اما در صورت موفقیت، بیشترین توجه و اعتبار نصیب او خواهد شد.
دیدار مقابل شباب الاهلی با هدایت پائولو سوسا، یکی از مهمترین آزمونهای ربیعی محسوب میشود؛ تیمی منسجم، باکیفیت و باتجربه که حتی چند بازیکن ایرانی را نیز در اختیار دارد. این مسابقه، بیش از هر چیز، تقابل دو نگاه متفاوت به فوتبال است؛ یکی برآمده از سرمایه و تجربه بینالمللی و دیگری متکی به انگیزه، شناخت و تلاش برای اثبات.
در نهایت، محمد ربیعی حالا در موقعیتی قرار گرفته که میتواند تعریف جدیدی از موفقیت ارائه دهد؛ حتی اگر تراکتور صعود نکند، رقابت نزدیک با چنین حریفانی نیز یک دستاورد محسوب میشود. اما اگر او بتواند معادلات را برهم بزند، نامش از یک مربی کمنام به یکی از پدیدههای بزرگ فوتبال آسیا تبدیل خواهد شد.