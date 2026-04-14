به گزارش ایلنا، اردوگاه تاتنهام این روزها در کانون یک بحران عمیق و ویرانگر دست و پا می‌زند؛ تا جایی که جیمی کاراگر، مفسر سرشناس، نسبت به شانس بقای این تیم در لیگ برتر با دیده تردید می‌نگرد.

این چهره رسانه‌ای در یادداشت انتقادی تند و تیز خود برای شبکه «اسکای اسپورت»، نوک پیکان حملاتش را به سوی مثلث بازیکنان، کادر مدیریتی و اعضای کادر فنی نشانه رفت. از دیدگاه او، باخت حیرت‌انگیز 1-0 این هفته در برابر ساندرلند، سندی غیرقابل انکار بر عمق فاجعه‌ای است که لندنی‌ها در آن گرفتار شده‌اند.

کاراگر در تحلیل شرایط وخیم اسپرز به صراحت بیان کرد: «باورکردنی نیست. شمایل تاتنهام دقیقاً شبیه به تیمی است که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در سمت مقابل، رقبای آن‌ها در این نبرد بقا، ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای ارائه از خود نشان می‌دهند.»

آمار و ارقام نیز گواه این مدعاست؛ با سپری شدن ۳۲ هفته از ماراتن ۳۸ هفته‌ای لیگ، سفیدپوشان لندن به رده هجدهم جدول سقوط کرده‌اند تا برای نخستین بار در ۱۷ سال اخیر، طعم تلخ حضور در منطقه خطر را بچشند.

اگرچه فاصله آن‌ها با حاشیه امنیت تنها ۲ امتیاز است، اما تیم‌های بالاتر یعنی لیدز یونایتد رده پانزدهمی، ناتینگهام فارست شانزدهمی و وستهم یونایتد هفدهمی، در هفته‌های اخیر با ثبات به مراتب بیشتری به جمع‌آوری امتیازات پرداخته‌اند.

طلسم ناکامی‌های تاتنهام در لیگ برتر از اواخر دسامبر پابرجا مانده است؛ یک روند فرسایشی ۱۱۱ روزه که با فرا رسیدن روز شنبه و میزبانی از برایتون، به عدد نگران‌کننده ۱۲۵ روز ارتقا خواهد یافت. مفسر اسکای اسپورت نمایش تیم در مصاف با ساندرلند را «حتی بدتر» از هفته‌های پیشین توصیف کرد و برای اثبات این ادعا، به رقم ناچیز امید به گل ۰.۱۵۰ در نیمه دوم استناد نمود.

این آمار ناامیدکننده در شرایطی رقم می‌خورد که روبرتو دی‌زربی — سومین سکاندار هدایت تاتنهام در فصل جاری پس از توماس فرانک و ایگور تودور — با هدف ایجاد تغییر و تحول در اوضاع، روی نیمکت این تیم نشسته بود.

در هفته‌های سرنوشت‌سازی که پیش رو قرار دارد، لندنی‌ها باید به مصاف ولورهمپتون قعرنشین و همچنین لیدز یونایتد که رقیب مستقیم آن‌ها محسوب می‌شود، بروند. با این وجود، کاراگر بر این باور است که تاتنهام با فرم اسفناک کنونی‌اش «هیچ شانسی» حتی برای غلبه بر ولوز نخواهد داشت. وی در پایان صحبت‌هایش افزود: «شاید روی کاغذ، برنامه بازی‌های پایانی برای تاتنهام آسان به نظر برسد. اما آن‌ها در حال حاضر در وضعیتی وحشتناک به سر می‌برند و برای هر تیمی یک حریف آسان محسوب می‌شوند.»

