تاریخ نفس حبس کرد:
رئال رویایی در مونیخ دنبال بازگشت افسانهای
رئال مادرید در آلیانز آرنا مأموریتی سخت و نفسگیر دارد، اما شاید تنها تیمی باشد که وقتی همهچیز تمامشده بهنظر میرسد، هنوز میشود به یک کامبک تاریخی از آن امیدوار بود.
کهکشانیها در یکی از تعیینکنندهترین برهههای کارزار کنونی، قدم به چمن آلیانز آرنا میگذارند. توقف خانگی برابر خیرونا در سانتیاگو برنابئو، به منزله نمک پاشیدن بر زخمهای تیمی بود که در طول این فصل پرفراز و نشیب، کماکان در جستجوی هویت گمشده و ثبات تیمی خود سرگردان است.
در چنین اتمسفری، آوردگاه قارهای بار دیگر در قامت یک پناهگاه و توأمان یک آزمون دشوار رخ مینماید. واگذاری نتیجه با حساب 2-1 در نبرد رفت مقابل بایرن مونیخ، مادریدیها را بر سر یک دوراهی قرار داده است: خلق یک حماسه در یکی از مخوفترین استادیومهای اروپا، و یا پذیرش زودهنگام پایان فصل در ماه آوریل.
در این کارزار، ردپای تاریخ نیز به وضوح حس میشود. اگرچه پایتختنشینان اسپانیا در طول دههها ثابت کردهاند که تخصص ویژهای در بقا در شبهای مرگ و زندگی دارند، اما دادههای آماری بر پیچیدگی این ماموریت صحه میگذارند؛ چرا که آنها در تاریخ رقابتهای اروپایی خود، تنها یک بار آن هم در تورنمنت منسوخ شده جام برندگان جام، موفق به جبران شکست بازی رفت در خانه حریف شدهاند.
با این اوصاف، حتی با وجود اینکه آمار و ارقام ساز مخالف میزنند، سوت پایان این جدال هنوز به صدا درنیامده است. هرچند کفه ترازو به سود رقیب سنگینی میکند، اما سرنوشت نهایی هنوز در هالهای از ابهام است و در مختصات لیگ قهرمانان اروپا، همین عدم قطعیت میتواند تمام معادلات را دستخوش تغییر کند.
دستور کار مادریدیها کاملاً شفاف و بیپرده است: ریکاوری سریع ذهنی و ارائه یک واکنش کوبنده. اعضای تیم به خوبی بر وخامت اوضاع واقفند، اما پرچم سفید را بالا نخواهند برد.
آلوارو آربلوا در واکنش به لغزش اخیر تیمش صراحتاً بیان کرد: «انتظار من از شاگردانم این است که ایمان خود را از دست ندهند. یقین دارم مسافرانی که راهی مونیخ میشوند، باوری عمیق به کسب پیروزی و نمایشی درخور نام باشگاه خواهند داشت.»
او این باور را پس از باخت 2-1 نیز اینگونه بازگو کرد: «کار سادهای در پیش نیست، اما اگر قرار باشد تیمی فاتح مونیخ لقب بگیرد، آن تیم قطعاً رئال مادرید است.» اجماع کلی در بدنه باشگاه بر این است که تیم برای درخشش در میدانی که ضریب اشتباه در آن صفر و سطح انتظارات در نقطه جوش قرار دارد، باید ورژن جنگنده و رقابتپذیر خود — مشابه آنچه در برابر منچسترسیتی به نمایش گذاشت — را مجدداً احیا کند.
صرف نظر از وضعیت حاکم بر دو تیم، این تقابل از پیشینهای استثنایی برخوردار است. مصاف بایرن مونیخ و رئال مادرید به عنوان یکی از کلاسیکترین و تکرارپذیرترین دوئلهای غولهای اروپایی شناخته میشود.
این دو قدرت بلامنازع، تاکنون ۲۶ بار در رویدادهای قارهای شاخبهشاخ شدهاند که اگرچه کارنامه تقابلهایشان تا حد زیادی پایاپای است، اما یک حقیقت کلیدی در آن نهفته است: سفیدپوشان مادرید در مراحل حذفی عملکرد موفقتری در صعود داشتهاند و در این میان، تنها در ۲ مسابقه از گشودن دروازه باواریاییها عاجز ماندهاند.
در این شرایط پرالتهاب، فلورنتینو پرز شخصاً وارد عمل شد تا در این بزنگاه حیاتی، پایههای اتحاد را در باشگاه مستحکمتر کند. نطق او که دو روز پیش از پرواز کاروان تیم به مقصد آلمان انجام شد، حول محور اصالت باشگاه و سرسختی آن در برابر چالشها میچرخید.
سکاندار رئال مادرید در این باره تاکید کرد: «در این مجموعه، واژه تسلیم معنایی ندارد. ما هر ساله تا به صدا درآمدن سوت پایان، برای غنیتر کردن پرافتخارترین کارنامه ورزشی تاریخ و کسب جامهای بیشتر خواهیم جنگید.» وی همچنین با یادآوری افتخارات اخیر، سطح توقعات را به شکل منطقی چارچوببندی کرد: «کسب ۵۸۵۸۵۸ عنوان قهرمانی در فاصله ۱۵ سال گذشته، گواه این مدعاست.»
در امتداد این سخنان، عالیترین مقام باشگاه بر اهمیت واقعنگری نیز پافشاری کرد: «باید با دیدی منطقی به مسائل بنگریم و بدانیم که فتح هر جام و رسیدن به هر پیروزی، تا چه اندازه طاقتفرساست.»
او هویت مادریدیستا بودن را مفهومی فراتر از مستطیل سبز دانست و افزود: «طرفدار رئال مادرید بودن، یک سبک زندگی است که با تلاش بیوقفه، ازخودگذشتگی و عطش سیریناپذیر برای بهتر شدن پیوند خورده است.» این بیانات در کلیدیترین هفته فصل، مستقیماً ذهنیت بازیکنان در رختکن را نشانه رفته بود.
بر همین اساس، نبرد در آلیانز آرنا دقیقاً همان سکوی پرتابی است که رئال مادرید برای احیای خود به آن نیاز مبرم دارد. این رویارویی، عیار تیمی که با فشارهای سنگین خو گرفته، ظرفیت روانی رختکنی که زیر تیغ انتقادات و نگاهها قرار دارد، و اصالت تاریخی باشگاهی که از دل تاریکترین بحرانها نیز سربلند بیرون آمده را به چالش خواهد کشید.
دادگاه مونیخ بهزودی رای نهایی خود را صادر میکند… اما پیش از به صدا درآمده چکش قاضی، رئال مادرید برای حفظ امیدهایش، دست به دامان آخرین و برندهترین سلاح خود شده است: تاریخ باشکوهاش.