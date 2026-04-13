اولین غافلگیری بعد از تعطیلی لیگ و جنگ: ستاره لیگ برتری راهی تایلند شد
مدافع چپ سابق تیم ملی کرهجنوبی که مدتی در مس رفسنجان حضور داشت، امروز بهطور رسمی با باشگاه بانکوک یونایتد در لیگ برتر تایلند قرارداد بست.
به گزارش ایلنا، مدیران بانکوک یونایتد با انتشار بیانهای در شبکههای اجتماعی رسمی خود، از نهایی شدن پروسه جذب لی کیجه پرده برداشتند. هدف اصلی این باشگاه تایلندی از به خدمت گرفتن بازیکن پیشین مس رفسنجان، ترمیم و تقویت جناح چپ تیم برای رویارویی حساس با گامبا اوساکای ژاپن در مرحله نیمهنهایی منطقه شرق رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سطح دو (ACL2) در فصل 2025-2026 عنوان شده است. طبق توافقات صورت گرفته، این مدافع اهل کره جنوبی در تیم جدیدش پیراهن شماره ۲۳ را به تن خواهد کرد.
نگاهی به کارنامه حرفهای این بازیکن، تجربیات پربار او را در سطح اول فوتبال کرهجنوبی نمایان میسازد. او در رقابتهای کیلیگ، تجربه حضور در ۵۶ مسابقه برای اولسان هیوندای و ۲۱۲ بازی با پیراهن سوون سامسونگ را در کارنامه دارد و خروجی عملکرد او در این دیدارها، ثبت ۱۷ گل و ارسال ۳۷ پاس گل بوده است.
این لژیونر کرهای پیش از این نیز سابقه بازی در خارج از کشور را با تیمهای شیمیزو اسپالس ژاپن و نیوکاسل جتس استرالیا تجربه کرده و در عرصه ملی نیز ۱۴ بار در رویدادهای معتبری همچون جام ملتهای آسیا و مسابقات مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است.
ماجراجویی لی کیجه در فوتبال ایران عمر چندانی نداشت؛ او در بازار نقلوانتقالات زمستانی با تایید فنی مجتبی جباری به مس رفسنجان پیوست و در نیمفصل دوم تنها در ۵ مسابقه به صورت کامل برای این تیم قعرنشین به میدان رفت.
با این حال، بروز شرایط خاص امنیتی در منطقه و به دنبال آن تعلیق نامشخص مسابقات لیگ برتر ایران، این بازیکن را مجاب کرد تا برای حفظ امنیت خود، به حضورش در این کشور پایان داده و بلیت سفر به تایلند را رزرو کند.
انتظار میرود که نخستین حضور این خرید تازهوارد در ترکیب بانکوک یونایتد، در تاریخ ۱۵ آوریل و همزمان با مسابقه برگشت نیمهنهایی آسیایی در استادیوم راجامانگالا برابر گامبا اوساکا رقم بخورد. نماینده تایلند که در بازی رفت در خانه حریف به یک پیروزی ارزشمند ۱ بر ۰ دست یافته، اکنون از شانس بسیار بالایی برای راهیابی به دیدار نهایی برخوردار است.
لازم به ذکر است که قرارداد امضا شده میان این مدافع کرهای و بانکوک یونایتد ماهیتی کوتاهمدت و ۳ ماهه دارد و تا پایان ماه ژوئن اعتبار خواهد داشت؛ چرا که لی کیجه برنامهریزی کرده است تا در پنجره تابستانی پیش رو، شرایط را برای بازگشت دوباره به کیلیگ و یا پیوستن به سایر لیگهای معتبر بسنجد.