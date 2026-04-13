فوری: تصمیم بزرگ سیمئونه برای بازی با بارسلونا
انتخاب سنگربان اول اتلتیکومادرید در آستانه نبرد با بارسلونا، ذهن سیمئونه را مشغول کرده است.
به گزارش ایلنا، در فاصله کوتاه باقیمانده تا تقابل حساس و نفسگیر فردای اتلتیکو مادرید در برابر بارسلونا، کفه ترازو برای حضور درون دروازه روخیبلانکو به سود خوان موسو سنگینی میکند.
بر اساس آخرین برنامهریزیهای تاکتیکی، این سنگربان آرژانتینی در حال حاضر گوی سبقت را از یان اوبلاک ربوده و گزینه نخست کادر فنی برای محافظت از سنگر مادریدیها در این نبرد سرنوشتساز به شمار میرود.
با این وجود، تصمیم نهایی دیگو سیمئونه به طور مستقیم به ارزیابیهای دقیق پزشکی و وضعیت جسمانی یان اوبلاک گره خورده است.
سرمربی آرژانتینی اتلتیکو تنها در شرایطی جایگاه ثابت ترکیب ابتدایی را به دروازهبان باتجربه خود میسپارد که او به مرز آمادگی کامل بدنی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این موسو خواهد بود که از سوت آغاز مسابقه پای به مستطیل سبز میگذارد.