لامین یامال در مسیر مادرید (عکس)
ستاره بارسا مهیای تغییر نتیجه دیدار با اتلتیکو است تا تیمش را به مرحله بعدی برساند.
به گزارش ایلنا، کاروان ستارگان بارسلونا پس از متحمل شدن یک ناکامی تلخ در مسابقه رفت، اکنون با عزمی راسخ و انگیزهای مضاعف پای به پایتخت اسپانیا گذاشتهاند تا خود را برای نبرد حساس و تعیینکننده برگشت آماده کنند.
ستارههای بلوگرانا که در تقابل نخست با اختلاف ۲ گل نتیجه را واگذار کردهاند، حالا ماموریتی به غایت دشوار در پیش دارند و با هدفی جز جبران این مافات، بازگرداندن ورق به سود خود و در نهایت کسب بلیت صعود به مرحله بعدی، پا به میدان مسابقه نخواهند گذاشت.
در این میان، نگاه تمامی دوستداران و هواداران متعصب کاتالانها بیش از هر بازیکن دیگری به ساقهای لامین یامال دوخته شده است.
این ستاره جوان به عنوان نقطه اتکا و امید اول بارساییها در این کارزار حیاتی شناخته میشود و بار سنگین انتظارات را بر دوش میکشد. اکنون تمام معادلات به این پرسش کلیدی گره خورده است که آیا این بازیکن در این آوردگاه نفسگیر در شهر مادرید، توانایی آن را خواهد داشت تا با بهرهگیری از نبوغ خود، قفل سازماندهی مستحکم و لایههای دفاعی رسوخناپذیر دیگو سیمئونه را در هم شکسته و راه را برای صعود تیمش هموار سازد یا خیر.