طوفان جدید علیه سرمربی الهلال

به گزارش ایلنا، اردوگاه آبی‌های ریاض در کارزار امسال با بحران جدی آسیب‌دیدگی دست‌به‌گریبان بوده و غیبت متوالی مهره‌های کلیدی، چالش‌های فیزیکی عمیقی را برای این تیم رقم زده است. بروز این معضلات، ابهامات گسترده‌ای را پیرامون کیفیت بدنسازی و استراتژی تقسیم انرژی بازیکنان به وجود آورده که خروجی آن، سرازیر شدن سیل انتقادات کارشناسان فنی و کادر پزشکی به سوی کادر فنی الهلال بوده است.

در واکنش به این هجمه‌ها، سیمونه اینزاگی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از تقابل امشب تیمش در برابر السد قطر در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، موضع‌گیری روشنی داشت. سکاندار ایتالیایی الهلال ضمن رد گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تاثیر ضعف در آماده‌سازی فیزیکی یا خستگی مفرط در بروز این مصدومیت‌ها، مدعی شد که عمده این آسیب‌دیدگی‌ها ریشه در درگیری‌های فیزیکی و ضربات محکم داخل مستطیل سبز داشته و به هیچ وجه ماحصل فشار تمرینات نیست.

با این تفاسیر، راکان الوابل به عنوان کارشناس آسیب‌های ورزشی، ادعای سرمربی ایتالیایی را به طور کامل تکذیب کرد و معتقد بود که چالش‌های فیزیکی الهلال فراتر از برخوردهای داخل زمین است. وی در مصاحبه با برنامه «المنتصف» اظهار داشت: «اینزاگی دروغ می‌گوید. تکرار آسیب‌های عضلانی در بین بازیکنان الهلال را نمی‌توان صرفاً ثمره برخوردهای عادی قلمداد کرد، بلکه این موضوع نشان‌دهنده فشار بدنی بالایی است که بازیکنان در جریان مسابقات و تمرینات متحمل می‌شوند.»

این متخصص پزشکی ورزشی در ادامه تشریح کرد که فلسفه تاکتیکی اینزاگی که بر پایه دوندگی‌های بی‌وقفه و اجرای پرس پرفشار بنا شده، انرژی مضاعفی از شاگردانش می‌گیرد و مستقیما ریسک بروز چنین مصدومیت‌هایی را بالا می‌برد. او راهکار برون‌رفت از این شرایط را اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌تر توسط کادر فنی دانست؛ رویکردی که شامل مدیریت صحیح فشار جسمانی و هدف‌گذاری مشخص در تورنمنت‌های گوناگون می‌شود تا از استهلاک مهره‌های ثابت در تمامی بازی‌ها جلوگیری به عمل آید.

الوابل در بخش پایانی صحبت‌های خود اخطار داد که استمرار این وضعیت، عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند علاوه بر تخریب شانس موفقیت الهلال در یک تورنمنت مشخص، رویای رقابت این تیم در سایر جبهه‌ها را نیز تا پایان فصل به خطر بیندازد.

