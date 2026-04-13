داور بازی رئال مادرید و بایرن معرفی شد

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) دقایقی پیش رسما خبر داد که اسلاوکو وینچیچ به‌عنوان داور اول برای قضاوت بازی برگشت مرحله یک‌ چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بین بایرن و رئال در آلیانز آرنا که چهارشنبه شب برگزار خواهد شد منصوب شده است.

رئال مادرید از این داور، تجربیات بسیار شیرینی دارد. با قضاوت او، کهکشانی‌ها پانزدهمین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانانش را در تاریخ اول ژوئن ۲۰۲۴ در ورزشگاه ومبلی با کسب پیروزی برابر بروسیا دورتموند به دست آوردند (لادسیما). وینچیچ همچنین در این فصل و در مرحله گروهی به آنها کمک کرد تا یوونتوس را با یک گل که توسط جود بلینگام به ثمر رسید شکست دهند.

آن‌ها توانستند در بازی برگشت پلی‌آف نیز بنفیکا را ۱-۲ شکست دهند. تنها شکست آنها با قضاوت این داور در فصل ۲۵-۲۰۲۴ در برنابئو رقم خورد که میلان ایتالیا تیم کارلو آنچلوتی را با نتیجه ۱-۳ شکست داد.

از سوی دیگر، او پنج بازی از تیم آلمانی را قضاوت کرده است که حاصل آن برای تیم تحت هدایت ونسان کمپانی، دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست بوده است. این داور اهل اسلوونی آماده است تا بار دیگر یک بازی حساس و تماشایی را برای این دو تیم سوت بزند.

