بیرانوند: با وجود شرایط سخت آماده‌ایم کار بزرگی انجام دهیم

دروازه‌بان تراکتور در نشست خبری پیش از بازی با شباب الاهلی از شرایط دشوار تیم در هفته‌های اخیر گفت و تأکید کرد با وجود همه مشکلات، برای موفقیت آماده‌اند.

به گزارش ایلنا،  علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، در نشست خبری پیش از تقابل با شباب‌الاهلی امارات، ابتدا با تسلیت به بازماندگان وقایع اخیر، ابراز امیدواری کرد که آرامش و زندگی عادی به‌زودی بازگردد. او با اشاره به وضعیت پیچیده تیمش گفت: «در حالی به اینجا رسیده‌ایم که نزدیک به ۴۰ روز است بازیکنان در کنار هم نبوده‌اند و این شرایط بسیار سختی را رقم زده است.»

او با انتقاد از ناامنی‌های اخیر در فضاهای ورزشی افزود: «با وجود برنامه‌های اختصاصی سرمربی، اتفاقاتی مثل بمباران سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که نماد ورزش ماست، باعث شد اعتماد به امنیت اماکن ورزشی سلب شود؛ به طوری که حتی نتوانستیم به صورت محدود دور هم جمع شده و تمرین کنیم.»

بیرانوند با تأکید بر روحیه بالای تیم با وجود سفر طولانی ۳ روزه، خاطرنشان کرد: «ما مرد روزهای سخت هستیم. اگرچه حریف ما در این مدت ۱۰ بازی انجام داده و در اوج آمادگی است، اما سرمربی از ما خواسته با تمرکز ذهنی بالا وارد زمین شویم و امیدواریم اتفاقات خوبی برای تراکتور رقم بخورد.»

 

