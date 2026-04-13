سحرخیزان در انتظار ادامه درخشش با پیراهن استقلال
مهاجم جوان استقلال که پیش از تعطیلی لیگ در فرم خوبی قرار داشت، امیدوار است با شروع دوباره مسابقات روند گلزنیاش را ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، مهاجم ۲۲ ساله استقلال پیش از توقف مسابقات لیگ برتر در شرایط مطلوبی قرار داشت و با گلهای پیاپی نقش مهمی در امتیازگیری تیمش ایفا میکرد. او با وجود تغییرات روی نیمکت، همچنان یکی از مهرههای اصلی ترکیب استقلال محسوب میشد.
سحرخیزان ابتدا در دیدار مقابل شمسآذر پس از حدود دو ماه موفق به گلزنی شد و گل او نقش مهمی در پیروزی استقلال داشت. او در هفته بعد نیز برابر مس رفسنجان دروازه حریف را باز کرد، هرچند اگر تصمیم VAR نبود، میتوانست برای نخستین بار در این فصل دو هفته متوالی گل بزند. با این حال، این مهاجم جوان در آخرین مسابقه لیگ برتر در سال ۱۴۰۴ مقابل فجر سپاسی چهارمین گل خود با پیراهن استقلال را ثبت کرد.
درخشش او در آن مقطع انگیزه زیادی به این بازیکن داده بود، اما تعطیلی ناگهانی و طولانی لیگ باعث شد روند خوبش متوقف شود و حالا برای بازگشت به همان شرایط کار دشواری پیش رو داشته باشد.
با این حال سحرخیزان در تمرینات این روزهای استقلال زیر نظر سهراب در کمپ حجازی یکی از بازیکنان پرتلاش تیم است و امیدوار است با شروع دوباره مسابقات، با گلزنی در سال جدید بار دیگر نامش را سر زبانها بیندازد.