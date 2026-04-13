حضور رئیس فدراسیون و ملیپوشان در موکب سازمان لیگ
مهدی تاج به همراه دو بازیکن ملیپوش لیگ برتر در تجمع شبانه و موکب سازمان لیگ حاضر شدند و در کنار دیگر اهالی ورزش مشارکت کردند.
به گزارش ایلنا، از ابتدای درگیریها، مردم در نقاط مختلف کشور هر شب با برپایی تجمعات و موکبهای پذیرایی حضور فعالی داشتهاند و جامعه ورزش نیز همچنان همراهی خود را ادامه میدهد. شب گذشته، ۲۳ فروردین، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هادی حبیبینژاد بازیکن چادرملو اردکان و امیرمحمد رزاقینیا هافبک استقلال، در موکب سازمان لیگ حضور پیدا کردند.
حبیبینژاد و رزاقینیا که هر دو در جمع ملیپوشان لیگ برتر قرار دارند، همانند دیگر بازیکنان تیم ملی در شبهای اخیر در تجمعات شبانه شرکت کرده و حمایت خود را اعلام کردند.