حضور رئیس فدراسیون و ملی‌پوشان در موکب سازمان لیگ

مهدی تاج به همراه دو بازیکن ملی‌پوش لیگ برتر در تجمع شبانه و موکب سازمان لیگ حاضر شدند و در کنار دیگر اهالی ورزش مشارکت کردند.

به گزارش ایلنا،  از ابتدای درگیری‌ها، مردم در نقاط مختلف کشور هر شب با برپایی تجمعات و موکب‌های پذیرایی حضور فعالی داشته‌اند و جامعه ورزش نیز همچنان همراهی خود را ادامه می‌دهد. شب گذشته، ۲۳ فروردین، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هادی حبیبی‌نژاد بازیکن چادرملو اردکان و امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک استقلال، در موکب سازمان لیگ حضور پیدا کردند.

حبیبی‌نژاد و رزاقی‌نیا که هر دو در جمع ملی‌پوشان لیگ برتر قرار دارند، همانند دیگر بازیکنان تیم ملی در شب‌های اخیر در تجمعات شبانه شرکت کرده و حمایت خود را اعلام کردند.

