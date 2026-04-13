دوئل یزدانی و رقبای 97 کیلو در ایستگاه نهایی انتخابی تیم ملی

به گزارش ایلنا، با خاتمه یافتن پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی قاره کهن، وضعیت ترکیب تیم ملی ایران برای شرکت در رقابت‌های جهانی طبق ضوابط چرخه انتخابی مشخص گردید. در دسته ۶۵ کیلوگرم، کادر فنی تصمیم به اعزام پیمان نعمتی به مسابقات آسیایی گرفت، اما شکست و حذف او مقابل رقیب قرقیزستانی باعث شد تا بر اساس مفاد چرخه، رحمان عموزاد به عنوان نماینده قطعی ایران در مسابقات جهانی معرفی شود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز شرایط مشابهی رقم خورد و مهدی یوسفی با مغلوب شدن برابر کشتی‌گیر ازبکستانی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت تا طبق قوانین مصوب، محمد نخودی دوبنده تیم ملی را در پیکارهای جهانی بر تن کند.

در سوی دیگر و در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده با ایستادن بر سکوی نخست قهرمانی آسیا و تصاحب نشان طلا، بخت خود را برای رسیدن به دوبنده جهانی به شکل چشم‌گیری بهبود بخشید. اصلی‌ترین رقیب او یعنی علی یحیی‌پور، پیش از این در تورنمنت رنکینگ کرواسی به مقام سوم بسنده کرده بود و حالا به نظر می‌رسد والی‌زاده با تکیه بر طلای قاره‌ای، توانسته است اعتماد مربیان را برای حضور در مسابقات جهانی جلب نماید.

با این حال، پیچیده‌ترین سناریو در وزن ۹۷ کیلوگرم پدید آمده است؛ جایی که امیرعلی آذرپیرا در فینال قهرمانی آسیا مقابل آرش یوشیدا از ژاپن شکست خورد و به مدال نقره قناعت کرد. این وزن که از شلوغ‌ترین و پرمدعی‌ترین اوزان حال حاضر جهان به شمار می‌رود، مورد توجه ویژه اتحادیه جهانی نیز قرار دارد.

در همین وزن، حسن یزدانی که پس از عمل جراحی کتف و به دلیل بالارفتن سن و تغییرات بدنی از وزن ۸۶ به ۹۷ کیلوگرم نقل مکان کرده، در مسابقات رنکینگ کرواسی تا فینال پیش رفت اما با شکست مقابل حریف گمنام آمریکایی به مدال نقره رسید. اکنون با توجه به اینکه هر دو مدعی اصلی این وزن به مقام نایب‌قهرمانی رسیده‌اند، طبق ضوابط چرخه انتخابی، احتمالاً تقابل سرنوشت‌ساز آن‌ها در جام تختی رقم خواهد خورد که در صورت رویارویی مستقیم، ملاک انتخاب نفر برتر، پیروزی در دو مسابقه از سه دیدار خواهد بود.

مطابق با مفاد چرخه، چنانچه امیرعلی آذرپیرا پیش از جدال با حسن یزدانی در جام تختی مغلوب شود و یزدانی به مقام قهرمانی برسد، آذرپیرا تنها یک شانس برای مبارزه مستقیم با او خواهد داشت. اما در صورتی که حسن یزدانی پیش از رسیدن به آذرپیرا شکست بخورد و آذرپیرا عنوان نخست جام تختی را کسب کند، وی به طور مستقیم به عنوان ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی برگزیده خواهد شد.

