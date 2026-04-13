واکنش جنجالی رومینگه پیش از دیدار مقابل رئال مادرید
چهره ماندگار باشگاه بایرن مونیخ در آستانه تقابل سرنوشتساز با کهکشانیها، توصیهها و تاکتیکهای تندی را به اعضای تیم و کادر فنی گوشزد کرد.
به گزارش ایلنا، با وجود اتمسفر سرشار از نشاط و پیروزی که میان هواداران بایرن مونیخ پس از برتری ارزشمند ۲-۱ در زمین رئال مادرید شکل گرفته است، کارل هاینس رومنیگه تلاش کرد با اتخاذ موضعی واقعگرایانه، ترمز شادیهای زودهنگام را پیش از نبرد نهایی در آلیانس آرهنا بکشد. این مدیر باسابقه در گفتگو با رسانه DAZN، نسبت به جو رسانهای و شور مفرطی که پیرامون تیم پدید آمده ابراز نگرانی کرد و معتقد است حفظ تمرکز ذهنی تنها راه عبور از این گردنه سخت است.
او در این باره اظهار داشت: «نباید اشتباه کنیم و اجازه دهیم موجی از هیجان بیش از حد ایجاد شود. در حال حاضر احساس میکنم سر و صدای زیادی وجود دارد و این موضوع را دوست ندارم.»
رومنیگه برای ملموستر کردن هشدار خود، خاطره تلخ نیمهنهایی سال ۲۰۱۴ را بازخوانی کرد؛ دورانی که مونیخیها علیرغم شکست خفیف ۱-۰ در مسابقه رفت، با اعتمادبهنفس کاذب و خوشبینی مفرط وارد بازی برگشت شدند اما در خانه با نتیجه تحقیرآمیز ۴-۰ زمینگیر شدند.
بایرن مونیخ در تقابل اخیر با تکیه بر نمایش خیرهکننده و گلزنی لوئیس دیاز و هری کین، گام بلندی برای صعود برداشته بود. هرچند کیلیان امباپه موفق شد اختلاف را به حداقل برساند، اما واکنشهای نجاتبخش مانوئل نویر مانع از آن شد که مادریدیها بازی را به تساوی بکشانند.
رومنیگه در خصوص سطح دشواری این تورنمنت تصریح کرد: «برنده شدن در لیگ قهرمانان با این سطح از رقابت و کیفیت، سختتر از هر زمان دیگری شده است.»
در صورتی که باواریاییها بتوانند در چهارشنبه پیشرو از سد محکم رئال مادرید عبور کنند، در نیمهنهایی باید به مصاف برنده جدال لیورپول و پاریسنژرمن بروند. نماینده پاریس در بازی رفت با دو گل پیروز شده است، با این حال تمامی نگاهها به ورزشگاه آنفیلد دوخته شده تا مشخص گردد کدام تیم جواز حضور در جمع چهار تیم برتر را کسب خواهد کرد.