بازگشت تماشایی الطلبهِ منصوریان

به گزارش ایلنا، در هفته بیست‌وهشتم لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه به مربیگری علیرضا منصوریان در دیداری مهم برابر زاخو قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که با توجه به فاصله چهار امتیازی دو تیم، نقش یک جدال شش امتیازی را داشت. نیمه نخست با وجود خلق چند موقعیت از سوی دو طرف، بدون گل خاتمه یافت.

در آغاز نیمه دوم، زاخو موفق شد گل اول را به ثمر برساند، اما شاگردان منصوریان پس از این گل حملات گسترده‌ای را ترتیب دادند تا نتیجه را جبران کنند. سرانجام فشار الطلبه نتیجه داد و این تیم طی هشت دقیقه، در دقایق ۷۳ و ۸۱، دو بار دروازه زاخو را باز کرد و بازی را به سود خود برگرداند.

این پیروزی ارزشمند باعث شد الطلبه موقتاً به رتبه سوم جدول برسد و همچنان در جمع مدعیان بماند؛ تیم منصوریان اکنون علاوه بر شانس قهرمانی، امیدوار به کسب سهمیه آسیایی نیز هست.

