خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت تماشایی الطلبهِ منصوریان

کد خبر : 1772698
لینک کوتاه کپی شد.

تیم الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان در دیداری حساس مقابل زاخو با کامبکی دیرهنگام به پیروزی رسید و موقتاً به جایگاه سوم جدول صعود کرد.

به گزارش ایلنا،  در هفته بیست‌وهشتم لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه به مربیگری علیرضا منصوریان در دیداری مهم برابر زاخو قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که با توجه به فاصله چهار امتیازی دو تیم، نقش یک جدال شش امتیازی را داشت. نیمه نخست با وجود خلق چند موقعیت از سوی دو طرف، بدون گل خاتمه یافت.

در آغاز نیمه دوم، زاخو موفق شد گل اول را به ثمر برساند، اما شاگردان منصوریان پس از این گل حملات گسترده‌ای را ترتیب دادند تا نتیجه را جبران کنند. سرانجام فشار الطلبه نتیجه داد و این تیم طی هشت دقیقه، در دقایق ۷۳ و ۸۱، دو بار دروازه زاخو را باز کرد و بازی را به سود خود برگرداند.

این پیروزی ارزشمند باعث شد الطلبه موقتاً به رتبه سوم جدول برسد و همچنان در جمع مدعیان بماند؛ تیم منصوریان اکنون علاوه بر شانس قهرمانی، امیدوار به کسب سهمیه آسیایی نیز هست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار