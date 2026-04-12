موافقت وزارت ورزش با برگزاری ادامه لیگ
فدراسیون فوتبال به زودی تصمیم نهایی برای لیگ بیست و پنجم را اعلام خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، بحث ازسرگیری لیگ برتر صبح امروز باز هم در حضور همه مدیران باشگاهها پیگیری شد و در نهایت بر اساس توضیحاتی که حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ ارائه کرد تصمیم بر آن شد تا مهدی تاج بعد از مشورت با وزارت ورزش و جوانان، نتیجه را اعلام کند.
حالا نیز طبق خبرهای دریافتی، وزارت ورزش و جوانان موافقت خود با برگزاری ادامه لیگ برتر را اعلام کرده است. این تازه ترین پیغامی است که وزارت برای فدراسیون فوتبال فرستاده و از حالا به بعد باید منتظر اعلام نظر نهایی فدراسیون در این خصوص بود. بهاروند گفته بود که ظرف یکی دو روز آینده همه چیز مشخص خواهد شد.
در رابطه با بحث سرنوشت لیگ برتر پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که از مهمترین آنها برگزاری تورنمنت چند جانبه برای تعیین قهرمان و رده بندی بالای جدول و همچنین برای مشخص شدن تیمهای سقوط کننده است. البته در این باره این موضوع نیز مطرح شده که مسابقات بعد از جام جهانی برگزار شود.
در شرایط فعلی که روزهای آتش بس دوهفتهای سپری میشود، با اعلام سازمان لیگ به باشگاهها، برخی تیمها برنامه های تمرینی خود به صورت گروهی را از سر گرفتهاند اما هنوز تیمهایی هستند که به گفته خودشان منتظر اعلام رسمی و مشخص برای ادامه رقابتها هستند.