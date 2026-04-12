شوالیه ایرانی حریف بحرینی را به خاک سپرد

به گزارش ایلنا، شهر بیشکک قرقیزستان از ظهر امروز (یکشنبه) به وقت محلی، به کانون درخشش پولادتمردان ایرانی در دیدارهای رده‌بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی قاره کهن تبدیل شده است.

در دسته ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی که پس از استراحت در گام نخست، با پیروزی مقتدرانه ۹ بر صفر برابر تاکاهاشی ایشیگورو ژاپنی به نیمه‌نهایی رسیده و سپس با عبور از سد عظمت دولتبیکوف، دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان با نتیجه ۶ بر صفر فینالیست شده بود، امروز در نبرد نهایی نیز کلاس جهانی کشتی ایران را به رخ کشید.

این ستاره نوظهور در فینال وزن ۹۲ کیلوگرم، در شرایطی که تحت تاثیر پیروزی‌های پی‌درپی هم‌تیمی‌هایش روحیه مضاعفی داشت، با اقتداری مثال‌زدنی و پیش از آنکه سوت پایان وقت قانونی به صدا درآید، ماگومد شریپوف بحرینی را با نتیجه سنگین ۱۱ بر صفر مغلوب کرد تا مقتدرانه بر سکوی نخست بایستد.

کسب این مدال ارزشمند، سومین نشان طلای کاروان ایران در مسابقات بیشکک ۲۰۲۶ بود؛ دستاوردی که حتی پیش از برگزاری فینال سنگین‌وزن، مقام قهرمانی تیمی ایران در این دوره از رقابت‌ها را به صورت قطعی تضمین کرد.

