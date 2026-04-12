به گزارش ایلنا، جلسه سرنوشت‌ساز تعیین تکلیف لیگ بیست‌وپنجم امروز با حضور مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری برگزار شد. مهدی تاج پیش‌تر گفته بود که در این نشست یکی از دو تصمیم اصلی—ادامه مسابقات یا پایان فصل با جدول فعلی—اتخاذ می‌شود، اما حیدر بهاروند توضیح داد: «همه چیز طی یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد و گزینه‌های جدیدی هم مطرح شده است.»

بهاروند درباره جزئیات جلسه گفت:«جلسه‌ای چهار ساعته و پربحث بود. در ابتدا برخی مدیران روی لیگ ۱۸ تیمی تأکید داشتند، برخی دیگر موافق ادامه فوری مسابقات بودند. در ادامه، حتی همان موافقان لیگ ۱۸ تیمی پیشنهاد دادند که لیگ به بعد از جام جهانی منتقل شود.»

او درباره خروجی جلسه توضیح داد:«نظرات مختلف جمع‌آوری شده و در حال بررسی است. رئیس فدراسیون هم پیشنهادات خوبی مطرح کرد. بحث قرارداد بازیکنان در صورت تعویق لیگ نیز بررسی شد. فعلاً جمع‌بندی نهایی انجام نشده است.»

رئیس سازمان لیگ درباره شرایط فعلی باشگاه‌ها افزود:«طبق نامه قبلی، باشگاه‌ها باید تمرینات خود را ادامه دهند تا در صورت برگزاری مسابقات آماده باشند. از نظر حقوقی نیز پیش‌بینی شده که اگر بازیکنی در تمرین غیبت کند، تبعاتی شامل او شود.»

او درباره معرفی نمایندگان ایران به AFC گفت:«اگر لیگ به بعد از جام جهانی موکول شود، پیشنهاد برگزاری جام حذفی مطرح شده تا با برابر شدن تعداد بازی‌های سه تیم بالای جدول تصمیم‌گیری آسان‌تر شود. اقدام نهایی برای معرفی نمایندگان بسته به تصمیمی است که به ما اعلام خواهد شد.»

بهاروند در پایان درباره نقش وزارت ورزش گفت:«بحث نامه نیست؛ رئیس فدراسیون با وزارت ورزش و مسئولان امنیتی جلساتی دارند. موضوع مهم، امنیت برگزاری مسابقات است. به‌محض اینکه نتیجه این مشورت‌ها اعلام شود، ما نیز تصمیم نهایی درباره ادامه لیگ یا نحوه معرفی نمایندگان را اعلام می‌کنیم. ظرف یکی دو روز آینده همه‌چیز مشخص خواهد شد.»

