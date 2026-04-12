همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه لیگ با ۱۶ تیم

مخالفت با ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر

در ادامه بررسی‌های انجام‌شده درباره ساختار و نحوه برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران، موضوع افزایش تعداد تیم‌ها از ۱۶ به ۱۸ تیم منتفی شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که پیش‌تر پیشنهادهایی مبنی بر فریز شدن جدول و صعود دو تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر و در نتیجه ۱۸ تیمی شدن لیگ مطرح شده بود، اما در جلسه امروز مدیران باشگاه‌ها این طرح با مخالفت جدی مواجه شد.

بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مسئولان اعلام کردند زیرساخت‌های لازم برای برگزاری لیگ ۱۸ تیمی در شرایط فعلی وجود ندارد و اجرای چنین طرحی می‌تواند باعث افزایش فشار تقویمی و اختلال در برنامه‌ریزی مسابقات شود.

در نتیجه مقرر شد لیگ برتر فوتبال ایران بدون تغییر در ساختار فعلی و با همان فرمت ۱۶ تیمی ادامه پیدا کند و هیچ تیمی از لیگ دسته اول در این مقطع به لیگ برتر اضافه نخواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بحث‌های مربوط به اصلاح ساختار لیگ همچنان در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار