مخالفت با ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر

به گزارش ایلنا، در حالی که پیش‌تر پیشنهادهایی مبنی بر فریز شدن جدول و صعود دو تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر و در نتیجه ۱۸ تیمی شدن لیگ مطرح شده بود، اما در جلسه امروز مدیران باشگاه‌ها این طرح با مخالفت جدی مواجه شد.

بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مسئولان اعلام کردند زیرساخت‌های لازم برای برگزاری لیگ ۱۸ تیمی در شرایط فعلی وجود ندارد و اجرای چنین طرحی می‌تواند باعث افزایش فشار تقویمی و اختلال در برنامه‌ریزی مسابقات شود.

در نتیجه مقرر شد لیگ برتر فوتبال ایران بدون تغییر در ساختار فعلی و با همان فرمت ۱۶ تیمی ادامه پیدا کند و هیچ تیمی از لیگ دسته اول در این مقطع به لیگ برتر اضافه نخواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بحث‌های مربوط به اصلاح ساختار لیگ همچنان در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

