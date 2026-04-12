سپاهان از حضور در آسیا انصراف داد!
به گزارش ایلنا، در پی برگزاری جلسه امروز مدیران باشگاههای لیگ برتر فوتبال و طرح مباحث مرتبط با تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی، باشگاه سپاهان از حضور در مسابقات فصل پیشروی لیگ قهرمانان آسیا انصراف داد.
در این نشست موضوع الزام دریافت مجوز حرفهای برای حضور در رقابتهای آسیایی از سوی نهادهای بالادستی مطرح شد؛ موضوعی که طبق اعلام مسئولان، شرط اصلی برای معرفی تیمهای ایرانی به مسابقات قارهای خواهد بود.
در همین راستا عنوان شد که باشگاه سپاهان در حال حاضر موفق به دریافت مجوز حرفهای نشده و برای تکمیل الزامات مالی و زیرساختی نیاز به تأمین بودجهای در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دارد؛ موضوعی که از نگاه مدیران این باشگاه در شرایط فعلی قابل تحقق نیست.
بر همین اساس، مدیرعامل باشگاه سپاهان در حاشیه این بررسیها اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود، این باشگاه امکان حضور در رقابتهای آسیایی را ندارد و بهطور رسمی از این رقابتها انصراف میدهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وضعیت نهایی سهمیههای ایران در آسیا و نحوه معرفی تیمهای جایگزین، قرار است پس از جمعبندی نهایی میان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش مشخص شود.