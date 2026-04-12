به گزارش ایلنا، محمدرضا زنوزی‌ که شب گذشته در محل اقامت تیم در استانبول حضور یافته بود، با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، آن‌ها را عامل اصلی ایستادگی و موفقیت در شرایط اخیر دانست و بر حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تعطیلی مسابقات به دلیل شرایط جنگی، از احتمال برگزاری متمرکز لیگ استقبال کرد و گفت آغاز رقابت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از پایداری کشور باشد. مالک تراکتور همچنین از تصمیمات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش حمایت کرد.

زنوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تسلیت به خانواده جان‌باختگان، اتفاقات اخیر را تلخ توصیف کرد و بر ادامه مسیر با قدرت تأکید داشت.

او درباره دیدار پیش‌روی تیمش مقابل شباب‌الاهلی نیز گفت با وجود مشکلات تمرینی، از بازیکنان انتظار دارد با روحیه بالا و تمام توان در زمین حاضر شوند.

مالک باشگاه تراکتور در پایان از برنامه‌ریزی برای تقویت محدود تیم در فصل آینده خبر داد و تأکید کرد تعهدات مالی باشگاه همچنان به‌روز انجام خواهد شد.

