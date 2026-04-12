زنوزی: تراکتور با تمام توان به میدان میرود
مالک باشگاه تراکتور با اشاره به شرایط اخیر، بر لزوم آغاز دوباره لیگ تأکید کرد و از بازیکنان خواست با تمام توان برای سربلندی کشور به میدان بروند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا زنوزی که شب گذشته در محل اقامت تیم در استانبول حضور یافته بود، با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، آنها را عامل اصلی ایستادگی و موفقیت در شرایط اخیر دانست و بر حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به تعطیلی مسابقات به دلیل شرایط جنگی، از احتمال برگزاری متمرکز لیگ استقبال کرد و گفت آغاز رقابتها میتواند نشانهای از پایداری کشور باشد. مالک تراکتور همچنین از تصمیمات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش حمایت کرد.
زنوزی در بخش دیگری از صحبتهایش با تسلیت به خانواده جانباختگان، اتفاقات اخیر را تلخ توصیف کرد و بر ادامه مسیر با قدرت تأکید داشت.
او درباره دیدار پیشروی تیمش مقابل شبابالاهلی نیز گفت با وجود مشکلات تمرینی، از بازیکنان انتظار دارد با روحیه بالا و تمام توان در زمین حاضر شوند.
مالک باشگاه تراکتور در پایان از برنامهریزی برای تقویت محدود تیم در فصل آینده خبر داد و تأکید کرد تعهدات مالی باشگاه همچنان بهروز انجام خواهد شد.