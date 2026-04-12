بازنشر پست علی دایی توسط سردار آزمون

به گزارش ایلنا، حدود پنج روز پیش، علی دایی با انتشار پستی در اینستاگرام به تحولات اخیر و حمله ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و در بخشی از آن به اظهارات دونالد ترامپ پاسخ داد.

دایی در این پست با تأکید بر قدمت و استحکام تمدن ایران، نوشت که هیچ قدرتی قادر به نابودی فرهنگ و هویت این سرزمین نخواهد بود.

علی دایی در این پست اینستاگرامی نوشت: «هرگز قدرتی نتوانسته و نخواهد توانست تمدن و فرهنگ ۲۵۰۰ ساله ایران باستان را که در قلب و جان یکایک ماست در هم بشکند. ایران زمین روزگارها دیده است آنچه سرافراز میماند همیشه تا ابد وطن است.»

حالا در فاصله ۵ روز بعد از این پست سردار آزمون، ستاره فوتبال ایران این پست علی دایی را در استوری اینستاگرامی خود بازنشر کرده است. آزمون چند روز قبل عکس پروفایل خود در اینستگرام را هم به عکسی با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران تغییر داده بود تا شایعات بازگشتش به تیم ملی افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/