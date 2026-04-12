تراکتور از ترکیه به عربستان رفت؛ مقصد بعدی جده برای نبرد آسیایی
اعضای تیم فوتبال تراکتور پس از پایان اردوی تمرینی خود در استانبول، صبح امروز با پروازی مستقیم راهی شهر جده شدند تا خود را برای بازی حساس در لیگ نخبگان آماده کنند.
به گزارش ایلنا، تراکتور که ۲۴ ساعت گذشته را در استانبول سپری کرده بود، سپیدهدم امروز در سفری چهار ساعته، آسمان ترکیه را به مقصد عربستان پشت سر گذاشت تا مهیای حضور در کارزار بزرگ لیگ نخبگان آسیا شود.
سرخپوشان تبریزی با استقرار در جده، بلافاصله وارد فاز نهایی تمرینات پیش از دوئل مرگ و زندگی با شبابالاهلی خواهند شد.
در این جابجایی، مهدی شیری و مهدی حسینی در لیست مسافران اولیه حضور نداشتند و طبق هماهنگیهای صورتگرفته، قرار است این دو مهره کلیدی فردا با پروازی جداگانه خود را به اردوی تیم در جده برسانند تا پازل تاکتیکی تراکتور برای این نبرد حساس تکمیل شود.
با توجه به اینکه سوت آغاز نبرد تراکتور و رقیب اماراتی روز سهشنبه به صدا در میآید، شاگردان اسکوچیچ تنها یک فرصت طلایی برای آشنایی با اتمسفر محل برگزاری مسابقه و انجام تمرینات نهایی در جده خواهند داشت تا با حداکثر آمادگی به مصاف حریف متمول خود بروند.