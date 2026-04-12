ترکیب احتمالی چلسی و منچسترسیتی/ جنگ برای بقا در کورس قهرمانی
منچسترسیتی در یکی از حساسترین نبردهای فصل، امشب با آرایشی تهاجمی و تمام قوا به میهمانی چلسی میرود.
به گزارش ایلنا، لندن آماده میزبانی از یکی از کلاسیکترین نبردهای لیگ برتر در هفته سیودوم است. عصر یکشنبه، ورزشگاه استمفوردبریج در حالی که غرق در فریاد هواداران آبیپوش خواهد بود، صحنه تقابل استراتژیک میان چلسی و منچسترسیتی است؛ دیداری که فراتر از سه امتیاز، حکم مرگ و زندگی را برای اهداف هر دو سرمربی در پایان فصل دارد.
تیم تحت هدایت لیام روزنیور در شرایطی پا به این میدان میگذارد که رتبه ششم جدول را به خود اختصاص داده و تنها با یک امتیاز اختلاف، در تعقیب لیورپول برای تصاحب آخرین بلیط لیگ قهرمانان اروپا است. آبیهای لندن که در دو هفته اخیر روزهای تلخی را با شکست برابر اورتون و نیوکسل پشت سر گذاشتهاند، اکنون برای پایان دادن به این نوار ناکامی، چارهای جز غلبه بر قهرمان فصل گذشته ندارند.
در سمت مقابل، سیتیزنها با ایستادن در پله دوم و فاصلهای ۹ امتیازی نسبت به آرسنال صدرنشین، به لندن آمدهاند تا از لغزش بدموقع شاگردان آرتتا نهایت بهره را ببرند. اگرچه شاگردان پپ در دو نبرد اخیر لیگ برابر وستهم و ناتینگهام فارست متوقف شدند، اما پیروزیهای روحیهبخش آنها در جام اتحادیه مقابل آرسنال و حذف لیورپول در جام حذفی، نشان از بازگشت قدرت به اردوگاه اتحاد دارد.
آخرین پرده از تقابل این دو غول در ماه ژانویه، با تساوی ۱–۱ به پایان رسید؛ اما شکست غیرمنتظره آرسنال در بازیهای این هفته، بنزین سبزی به باک انگیزههای سیتی ریخته است تا با تمام توان برای کاهش اختلاف با صدر بجنگند.
ترکیب احتمالی دو تیم در نبرد امشب:
چلسی: سانچز، گوستو، فوفانا، هاتو، کوکوریا، لاویا، کایسدو، استوائو، پالمر، نتو و ژاوئو پدرو
منچسترسیتی: دوناروما، نونیز، خوسانوف، گِهی، اوریلی، رودری، برناردو سیلوا، سمنیو، شرکی، دوکو و هالند